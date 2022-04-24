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高市首例公務員確診與外縣市有關 匡列33人採檢結果出爐

中央社 / 高雄24日電
高雄出現首例公務員確診個案。市府衛生局表示，研判這名確診者感染源與外縣市高風險場域有關，已匡列採檢家人與職場密切接觸者33人，結果都是陰性，傳染風險控制中。圖／中央社
高雄出現首例公務員確診個案。市府衛生局表示，研判這名確診者感染源與外縣市高風險場域有關，已匡列採檢家人與職場密切接觸者33人，結果都是陰性，傳染風險控制中。圖／中央社

高雄出現首例公務員確診個案。市府衛生局表示，研判這名確診者感染源與外縣市高風險場域有關，已匡列採檢家人與職場密切接觸者33人，結果都是陰性，傳染風險控制中。

高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例增多，市府也出現首例公務員確診個案。高雄市政府衛生局證實，疫調發現這名同仁於4月19日有北部旅遊史，並曾參加聚餐，綜合研判其感染源來自於跨縣市高風險場域接觸風險。

衛生局簡任技正潘炤穎告訴中央社記者，經匡列確診者家人與職場密切接觸者共33人，於22日完成採檢，結果均呈現陰性，評估個案傳染風險控制中。

據了解，這名確診者並不在市府局處內上班，而是在局處所轄管的場館上班，曾於22日下午回到局裡參加講習，但回家後身體不適，前往就醫篩檢後確診；接獲通知後除進行相關人員採檢，辦公空間也已清消完畢。

高雄市有鳳山、四維2大行政中心，市長陳其邁主要在四維行政中心辦公，此確診者所屬局處辦公室則在這2行政中心外。

對於有市府團隊遭感染，市政如何運作？高雄市長陳其邁日前曾在防疫記者會表示，高市已啟動類三級防疫措施，會議人數減半、辦公處所有隔板，分流上班及彈性上班均已啟動。

新冠肺炎 COVID-19 衛生局 高雄市 公務員

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