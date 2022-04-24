金門新增1例染疫 縣府累計18人確診

金門縣今天新增1例COVID-19確診。縣府表示，個案為20多歲女性，19日自台返金，22日自覺有打噴嚏及咳嗽等症狀，快篩陰性；今天出現腹瀉、嘔吐，由119送金門醫院確診。

金門縣政府秘書長陳祥麟下午召開記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情表示，這名確診者已收治在金門醫院專責病房，經衛生局疫調，她在金門足跡包括金寧鄉優良KTV和秘密肌地、金城鎮玩髮和孫東寶牛排店等；密切接觸者已匡列居家隔離19人，目前疫調仍持續進行。

陳祥麟指出，目前金門確診者累計已達18例，收治中14例，居家隔離者累計197人，呼籲民眾減少參與集會、餐聚及大型活動。

不過，陳祥麟表示，昨天縣府公布的金大學生與軍人確診者，中央認定為非金門縣案例，但縣府基於確診者足跡公布所需，是採取發病者是否在金門活動為認定原則，以防疫從嚴為最高原則；縣府依中央規定，公布確診者足跡，主要在提醒曾曝露在這些環境中，與確診者足跡重疊的不特定人士，必須提高警覺。

陳祥麟同時表示，縣府現階段仍是以將疫情影響控制在第2圈（即確診者的密切接觸者）為目標；然而金門整體疫情經評估還可能隨著台灣疫情升溫而加溫，鼓勵民眾儘速完整接種疫苗，減少重症發生，做好個人防護。

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