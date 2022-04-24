金門新增1例染疫 縣府累計18人確診
金門縣今天新增1例COVID-19確診。縣府表示，個案為20多歲女性，19日自台返金，22日自覺有打噴嚏及咳嗽等症狀，快篩陰性；今天出現腹瀉、嘔吐，由119送金門醫院確診。
金門縣政府秘書長陳祥麟下午召開記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情表示，這名確診者已收治在金門醫院專責病房，經衛生局疫調，她在金門足跡包括金寧鄉優良KTV和秘密肌地、金城鎮玩髮和孫東寶牛排店等；密切接觸者已匡列居家隔離19人，目前疫調仍持續進行。
陳祥麟指出，目前金門確診者累計已達18例，收治中14例，居家隔離者累計197人，呼籲民眾減少參與集會、餐聚及大型活動。
不過，陳祥麟表示，昨天縣府公布的金大學生與軍人確診者，中央認定為非金門縣案例，但縣府基於確診者足跡公布所需，是採取發病者是否在金門活動為認定原則，以防疫從嚴為最高原則；縣府依中央規定，公布確診者足跡，主要在提醒曾曝露在這些環境中，與確診者足跡重疊的不特定人士，必須提高警覺。
陳祥麟同時表示，縣府現階段仍是以將疫情影響控制在第2圈（即確診者的密切接觸者）為目標；然而金門整體疫情經評估還可能隨著台灣疫情升溫而加溫，鼓勵民眾儘速完整接種疫苗，減少重症發生，做好個人防護。
▪【疫情專題】4月24日新增本土5,092例、境外移入80例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】確診了怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
▪【QA問答】居家隔離、照顧者每天補助1千元 申請資格、方法總整理
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言