屏東增40例確診曝最新足跡 累計24名幼童染疫無重症
屏東今天新增40例確診，其中涉及6家族共16例，仍以家庭群聚居多；截至4月23日，5歲以下幼童染疫已累計24例，均無重症，仍在隔離中。
屏東縣政府今天發布新聞稿指出，40例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，有16例分屬6個家族，為接觸確診親友或同事而感染；與其他確診個案相關的有13例；另有11例個案仍在疫調及追溯感染源中。衛生局共匡列176人採檢，有146人居家隔離，自主健康管理30人。
縣府統計截至4月23日，居家隔離1472人，5歲以下累計24例，無重症，皆尚未解除隔離。居家照護計畫部分，有44案符合居家照護；另外，目前屏東共有18校23個班級停課。
衛生局表示，確診者相關足跡包括漁子濯有限公司、東晟冰場、屏東市北區市場、大中華生技食品公司、中山黃昏市場、東港漁市場、小琉球居琉潛水店、大福漁港、白沙碼頭、漁福漁港、杉福生態廊道、和生市場等，均陸續進行清消作業。
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