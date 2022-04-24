高雄+145公布足跡滿滿7頁 台塑林園廠增22例

高雄市長陳其邁說明今天高雄疫調狀況。記者徐如宜／攝影

高雄今天新增145例本土確診個案，隔離期間陰轉陽17例、外縣市旅遊史15例、特定娛樂場所7例，另外密切接觸者高達102例。高雄市長陳其邁表示，同住親友53例、餐飲娛樂20例、職場環境24例、高風險場域則有5例。疫調中4例是因檢驗報告都在今早8點左右才出爐，後續應可釐清感染源。

陳其邁指出，密切接觸者部分在同住親友、餐飲娛樂兩區塊增加最多，主要是上周五、六因有些市民知道自己有外縣市旅遊史，有些是外地工作、外地念書，因知道自己有確診診足跡重疊，回到高雄後主動篩檢才確診，但也造成同住親友、同一餐飲娛樂場所等相關確診。

陳其邁說，「高雄現階段風險是同住親友為最多，主要來自外縣市旅遊史，但因為多數人都會自主通知，這部分也相當重要。」

衛生局簡任技正潘炤穎表示，在昨天整夜疫調中發現有18例都有外縣市旅遊史，已告知外縣市衛生局疫調，個案後續留在高雄照顧。有7例有台北旅遊史，其中有一例有張惠妹小巨蛋演唱會足跡。另外在台南史有2例主要是宗教活動相關。

今日確診足跡有7大頁，主要分布的地方仍是餐飲娛樂相關，包括音樂酒館、燒肉店、拉麵店，包括果然匯夢時代店、享溫馨KTV巨蛋店、鼎王麻辣鍋七賢店、日出小火鍋中山西路店、老四川麻辣燙中山店、麥當勞、超商、市場等，另外還有數家補習班足跡，包括原心文理補習班、百博文理補習班明華分班、史丹佛美語補習班等。包括樂世界小吃部、彩虹小吃部也有足跡。

潘炤穎表示，台塑林園廠群聚事件中，總共採檢295人，其中有22人陽性，包括第一圈廠辦有21例、第二圈包括職場其他接觸者有1例，273人陰性。

高雄市今天疫情總覽。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供

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