4月24日足跡整理包／高雄娛樂場所群聚足跡滿滿7頁 基隆+301創新高「出生3天就確診」
國內今天新增5092本土個案，遍布22縣市，其中六都中有三都確診人數破千例，分別為新北市1731例、桃園市1071例、台北市1027例；另新增80例境外移入，其中72例為落地採檢陽性。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。
已不公布疫調足跡縣市：台北市、新北市
改為公布足跡熱點縣市：台中市
【基隆市】｜【新竹市】｜【苗栗縣】｜【嘉義縣】｜【台南市】｜【高雄市】｜【屏東縣】
基隆市今新增本土個案301例。市府下午公布23名確診者公共場所活動史，足跡仍以消費地點為主，多家餐飲店入列，另外仁愛、成功、百福市場都有確診者去採買，市立游泳池有也2名確診者現身。
新竹市今天新增20名確診個案，其中5例居家隔離期間採檢陰轉陽，9例為確診個案的接觸者，餘6例新增個案疫調中。竹市今年以來所累積314名確診個案中，目前共0例重症，100%皆為輕症或無症狀個案。
苗栗縣今天新增24例新冠肺炎本土確診案例，公共場域足跡遍及頭份市黃昏市場、大潤發、苑裡市場，及台灣鐵路局竹南車站、高鐵苗栗站等地。
嘉義縣今16人確診，12例為太保某工廠群聚(案54472、案55711- 55717、案55619、另3案號未公布)、1例居隔陰轉陽 (案53047)、2例(案53048、案53053)外縣市足跡史、1例為案53051主動篩檢確診。
台南今增46名個案，包括麻辣鍋店有3名員工染疫，還有一家托嬰中心也有兩名托育員確診；此外昨天公布的個案中已確定有一名壽司郎西門店員工，今天的個案中則有一名是富邦銀行東寧分行的員工。
高雄今天新增145例本土確診個案，隔離期間陰轉陽17例、外縣市旅遊史15例、特定娛樂場所7例，另外密切接觸者高達102例。
屏東今天新增40例確診，其中涉及6家族共16例，仍以家庭群聚居多；截至4月23日，5歲以下幼童染疫已累計24例，均無重症，仍在隔離中。
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