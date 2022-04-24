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宜蘭+122飆新高 移民署收容所逾四分之三染疫

高雄+145公布足跡7頁 台塑林園廠增22例

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4月24日足跡整理包／高雄娛樂場所群聚足跡滿滿7頁 基隆+301創新高「出生3天就確診」

聯合新聞網 / 綜合報導
本土新冠疫情持續延燒，台北車站疫苗施打站出現施打疫苗人潮。記者曾原信／攝影
本土新冠疫情持續延燒，台北車站疫苗施打站出現施打疫苗人潮。記者曾原信／攝影

國內今天新增5092本土個案，遍布22縣市，其中六都中有三都確診人數破千例，分別為新北市1731例、桃園市1071例、台北市1027例；另新增80例境外移入，其中72例為落地採檢陽性。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

已不公布疫調足跡縣市：台北市、新北市

改為公布足跡熱點縣市：台中市

【基隆市】【新竹市】【苗栗縣】【嘉義縣】【台南市】【高雄市】【屏東縣】



基隆市今新增本土個案301例。市府下午公布23名確診者公共場所活動史，足跡仍以消費地點為主，多家餐飲店入列，另外仁愛、成功、百福市場都有確診者去採買，市立游泳池有也2名確診者現身。

基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天公布確診者公共場所活動史，提醒民眾比對注意。圖／基市府提供



新竹市今天新增20名確診個案，其中5例居家隔離期間採檢陰轉陽，9例為確診個案的接觸者，餘6例新增個案疫調中。竹市今年以來所累積314名確診個案中，目前共0例重症，100%皆為輕症或無症狀個案。

衛生局表示，今天確診個案相關足跡包括豪泰客運、麥當勞、便利商店等人潮密集公共場所，皆已通知營業場所進行清消。圖／市府提供
衛生局表示，今天確診個案相關足跡包括豪泰客運、麥當勞、便利商店等人潮密集公共場所，皆已通知營業場所進行清消。圖／市府提供

衛生局表示，今天確診個案相關足跡包括豪泰客運、麥當勞、便利商店等人潮密集公共場所，皆已通知營業場所進行清消。圖／市府提供
衛生局表示，今天確診個案相關足跡包括豪泰客運、麥當勞、便利商店等人潮密集公共場所，皆已通知營業場所進行清消。圖／市府提供



苗栗縣今天新增24例新冠肺炎本土確診案例，公共場域足跡遍及頭份市黃昏市場、大潤發、苑裡市場，及台灣鐵路局竹南車站、高鐵苗栗站等地。

苗栗縣今天新增24例新冠肺炎本土確診案例，公布疫調公共場域足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增24例新冠肺炎本土確診案例，公布疫調公共場域足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增24例新冠肺炎本土確診案例，公布疫調公共場域足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增24例新冠肺炎本土確診案例，公布疫調公共場域足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增24例新冠肺炎本土確診案例，公布疫調公共場域足跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增24例新冠肺炎本土確診案例，公布疫調公共場域足跡。圖／苗栗縣政府提供



嘉義縣今16人確診，12例為太保某工廠群聚(案54472、案55711- 55717、案55619、另3案號未公布)、1例居隔陰轉陽 (案53047)、2例(案53048、案53053)外縣市足跡史、1例為案53051主動篩檢確診。

嘉義縣今天新增16例確診，其中案53047、53051乘到過民雄太保等地。圖／嘉縣府提供
嘉義縣今天新增16例確診，其中案53047、53051乘到過民雄太保等地。圖／嘉縣府提供

嘉義縣今天新增16例確診，其中太保群聚12人案，案號足跡遍佈太保市。圖／嘉縣府提供
嘉義縣今天新增16例確診，其中太保群聚12人案，案號足跡遍佈太保市。圖／嘉縣府提供

嘉義縣今天新增16例確診，其中太保群聚12人案，案號曾到太保市某早餐店、民雄江厝店等地。圖／嘉縣府提供
嘉義縣今天新增16例確診，其中太保群聚12人案，案號曾到太保市某早餐店、民雄江厝店等地。圖／嘉縣府提供

嘉義縣今天新增16例確診，其中太保群聚12人案，案號曾到過麻魚寮菜市場、太保市南新國小等地。圖／嘉縣府提供
嘉義縣今天新增16例確診，其中太保群聚12人案，案號曾到過麻魚寮菜市場、太保市南新國小等地。圖／嘉縣府提供



台南今增46名個案，包括麻辣鍋店有3名員工染疫，還有一家托嬰中心也有兩名托育員確診；此外昨天公布的個案中已確定有一名壽司郎西門店員工，今天的個案中則有一名是富邦銀行東寧分行的員工。

台南市今天新增46個確診病例。圖／市府提供
台南市今天新增46個確診病例。圖／市府提供

台南市今天新增46個確診病例。圖／市府提供
台南市今天新增46個確診病例。圖／市府提供

台南市今天新增46個確診病例。圖／市府提供
台南市今天新增46個確診病例。圖／市府提供

台南市今天新增46個確診病例。圖／市府提供
台南市今天新增46個確診病例。圖／市府提供

台南市今天新增46個確診病例。圖／市府提供
台南市今天新增46個確診病例。圖／市府提供



高雄今天新增145例本土確診個案，隔離期間陰轉陽17例、外縣市旅遊史15例、特定娛樂場所7例，另外密切接觸者高達102例。

高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供
高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供
高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供
高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供
高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供
高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供
高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供
高雄今天確診足跡表。圖／高市衛生局提供



屏東今天新增40例確診，其中涉及6家族共16例，仍以家庭群聚居多；截至4月23日，5歲以下幼童染疫已累計24例，均無重症，仍在隔離中。

圖／屏東縣府
圖／屏東縣府

圖／屏東縣府
圖／屏東縣府

圖／屏東縣府
圖／屏東縣府

新冠肺炎 COVID-19 足跡

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