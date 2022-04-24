快訊

疫情竄飆 陳時中：估最高點為單日確診4.5萬人、今有1.5萬藥物到貨

民進黨選對會拍板縣市長候選人 台中徵召蔡其昌、雲林徵召劉建國

花蓮+182例確診 市場群聚傳播鏈持續延燒

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮今天暴增182例，目前黃昏市場、社區感染確診持續延燒。圖／翻攝指揮中心直播
花蓮今天暴增182例，目前黃昏市場、社區感染確診持續延燒。圖／翻攝指揮中心直播

今天全台確診5092人，花蓮暴增182例，目前黃昏市場、社區感染確診持續延燒，預計主要感染者是來自這2個傳播鏈。花蓮縣府下午3點由衛生局長朱家祥、教育處長翁書敏說明確診個案情形。

花蓮吉安鄉黃昏市場出現社區傳播鏈，預料今天可能再增加攤商確診，縣府下令市場今天至26日休市3天，環保局防疫消毒大隊今天再次前往黃昏市場全面清消，27日開市前，也會再次消毒，希望將病毒完全消滅。

今天全台確診5092人，花蓮有182例，縣府下午3點將說明確診個案情形。圖／指揮中心提供
今天全台確診5092人，花蓮有182例，縣府下午3點將說明確診個案情形。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

花蓮黃昏市場暴增32例！攤商、消費者都中鏢 24日起休市3天

影／花蓮+138例確診⋯疫苗短缺 接種站限量供應大排長龍

花蓮增100例確診 花東防衛指揮部群聚擴大

花蓮縣府2員工、軍人確診 衛生局疫調盼找出感染源

相關新聞

本土+5092 新北市、桃園市、台北市三都破千 增80境外

國內今天新增5092本土個案，遍布22縣市，其中新北市、桃園市、台北市確診人數都破千；另新增80例境外移入，其中72例為...

疫情嚴峻新增1重症10中症 50多歲男住加護病房

新冠肺炎本土疫情迅速升溫，中重症個案也持續增加。國內今天新增一例重症、10例中症個案。其中，重症個案為50多歲男性，曾接...

確診棄兒？基隆共餐團體16人無案號 居隔多天無人聞問

基隆市傳出有名幼兒園小朋友確診後，家人及共餐團體成員18日前往基隆火車站南站篩檢站PCR採檢，但沒人通知結果。他們自行查...

新竹縣+57 竹東爆發幼童群聚感染、國小大規模採檢

新竹縣今天新增57例確診個案，其中竹東鎮大同國小因出現數起確診個案，已匡列居隔不同年級多個班級，今天上午校方召回全校師生...

嘉義縣今增16例 縣府將開記者會說明

嘉縣今新增16人確診，其中某工廠群聚12人、2例居隔陰轉陽、2例外縣市足跡史、1例主動篩檢確診。

新竹市+20 豪泰客運、麥當勞、NOVA現足跡

新竹市今天新增20名確診個案，其中5例居家隔離期間採檢陰轉陽，9例為確診個案的接觸者，餘6例新增個案疫調中。竹市今年以來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。