花蓮+182例確診 市場群聚傳播鏈持續延燒

今天全台確診5092人，花蓮暴增182例，目前黃昏市場、社區感染確診持續延燒，預計主要感染者是來自這2個傳播鏈。花蓮縣府下午3點由衛生局長朱家祥、教育處長翁書敏說明確診個案情形。

花蓮吉安鄉黃昏市場出現社區傳播鏈，預料今天可能再增加攤商確診，縣府下令市場今天至26日休市3天，環保局防疫消毒大隊今天再次前往黃昏市場全面清消，27日開市前，也會再次消毒，希望將病毒完全消滅。 今天全台確診5092人，花蓮有182例，縣府下午3點將說明確診個案情形。圖／指揮中心提供

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