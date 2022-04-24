快訊

影／「我想看到太陽」 烏克蘭馬立波人躲地底2個月畫面曝光

網傳快篩實名制425上路藥局名單 藥師公會：5月才開始

聽新聞
test
0:00 / 0:00

縮短居隔還在談...柯文哲：戰況緊急 別再開會寫公文

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天上午前往中山區關懷中心視察。記者許正宏／攝影
柯文哲今天上午前往中山區關懷中心視察。記者許正宏／攝影

有專家認為，中央要縮短隔離天數，應該要看有沒有接種第三劑加強劑，台北市長柯文哲也表示，有打疫苗與沒有打疫苗，待遇應該要不一樣，本來就該這樣，柯說，「若我來設計，有打三劑就以篩代隔，沒有打三劑才要隔離，效率會更快。」

對於中央縮短隔離天數，是否配套沒做好？柯文哲說，「抱怨也沒有用，我們會來解決....」。

另外對於要不要疫調，有專家認為沒有疫調會更恐怖？柯文哲說，這是這樣，實事求是，台北市公布疫調有用就公布，沒有用就不要公布，這是動態，人太多，以昨天為例，北市確診900多人，若一天一萬人當然沒有辦法做疫調，應該就現有的人力物力，做最佳使用，策略應該是這樣。

媒體也問柯文哲，昨天與陳時中開會，是否認為放寬居家隔離及疫調太慢？柯文哲說，「我們都知道慢了！這種緊急狀況，也不用開什麼會，就發布命令，我們是每天早上開會，就當場採行，專家會議繞一圈，戰況緊急不要再寫公文了。」

另外，對於台北車站有3千人要搶800名額隨到隨打，柯文哲說，台北市目前疫苗系統周二、三開放預約，目前預約率也沒有超過七成，還有醫院也可以預約，他認為，應該要慢慢用預約系統，時間到就去，隨到隨打不方便，「那些抱怨的人，我在問，為何不用預約解決？」

柯文哲今天上午前往中山區關懷中心視察。記者許正宏／攝影
柯文哲今天上午前往中山區關懷中心視察。記者許正宏／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

解隔首日 柯文哲預言高峰將日增5萬人確診

醫護、防疫人員以篩代隔 柯文哲：北市最快今天先上路

預言高峰將日增5萬 柯文哲：這波疫情至少燒4個月

出關！柯文哲解隔離露這笑容 網：心深處住著小男孩...

相關新聞

獨／柯文哲指示北農確診再增不惜關一市？市府：還沒到

疫情持續攀升，台北農產運銷公司確診人數持續增加，傳出市長柯文哲指示，不惜選擇性關閉第一果菜市場，改由北農二市、新北板橋、...

直播／本土破5000例？ 指揮中心下午2時記者會

本土個案數昨新增4126例創單日新高，今天是否破5000例，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。

預言高峰將日增5萬 柯文哲：這波疫情至少燒4個月

台北市長柯文哲今天凌晨零點解隔離出關，出關首日，柯上午9點半前往中山區關懷中心視察時說，疫情高峰還沒有到，確診數應該還會...

4月24日疫情整理包／傳新增17例 嘉義市首次單日確診雙位數！

嘉市今天傳出新增17例確診，其中最大宗，據了解與1起外縣市職場群聚案相關，就多達7人；市府表示，將於…

縮短居隔還在談...柯文哲：戰況緊急 別再開會寫公文

有專家認為，中央要縮短隔離天數，應該要看有沒有接種第三劑加強劑，台北市長柯文哲也表示，有打疫苗與沒有打疫苗，待遇應該要不...

嘉市今+17首度單日確診破雙位數 7人外縣市職場群聚

嘉義市首次單日確診雙位數！嘉市今天傳出新增17例確診，其中最大宗，據了解與1起外縣市職場群聚案相關，就多達7人；市府表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。