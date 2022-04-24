縮短居隔還在談...柯文哲：戰況緊急 別再開會寫公文

有專家認為，中央要縮短隔離天數，應該要看有沒有接種第三劑加強劑，台北市長柯文哲也表示，有打疫苗與沒有打疫苗，待遇應該要不一樣，本來就該這樣，柯說，「若我來設計，有打三劑就以篩代隔，沒有打三劑才要隔離，效率會更快。」

對於中央縮短隔離天數，是否配套沒做好？柯文哲說，「抱怨也沒有用，我們會來解決....」。

另外對於要不要疫調，有專家認為沒有疫調會更恐怖？柯文哲說，這是這樣，實事求是，台北市公布疫調有用就公布，沒有用就不要公布，這是動態，人太多，以昨天為例，北市確診900多人，若一天一萬人當然沒有辦法做疫調，應該就現有的人力物力，做最佳使用，策略應該是這樣。

媒體也問柯文哲，昨天與陳時中開會，是否認為放寬居家隔離及疫調太慢？柯文哲說，「我們都知道慢了！這種緊急狀況，也不用開什麼會，就發布命令，我們是每天早上開會，就當場採行，專家會議繞一圈，戰況緊急不要再寫公文了。」

另外，對於台北車站有3千人要搶800名額隨到隨打，柯文哲說，台北市目前疫苗系統周二、三開放預約，目前預約率也沒有超過七成，還有醫院也可以預約，他認為，應該要慢慢用預約系統，時間到就去，隨到隨打不方便，「那些抱怨的人，我在問，為何不用預約解決？」

柯文哲今天上午前往中山區關懷中心視察。記者許正宏／攝影

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