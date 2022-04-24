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嘉市今+17首度單日確診破雙位數 7人外縣市職場群聚

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市今天新增確診17例，市府下午說明。圖為市長黃敏惠今出席湖子內的動土典禮。記者林伯驊／攝影
嘉義市今天新增確診17例，市府下午說明。圖為市長黃敏惠今出席湖子內的動土典禮。記者林伯驊／攝影

嘉義市首次單日確診雙位數！嘉市今天傳出新增17例確診，其中最大宗，據了解與1起外縣市職場群聚案相關，就多達7人；市府表示，將於下午2點中央疫情指揮中心公布案號後，提供詳細說明，不另舉辦疫情說明會。

市府指出，今日嘉市新增17例本土案例，其中15案與外縣市的職場群聚、親友聚餐、活動史有關；2案為有症狀採檢與匡列居隔後，採檢陽性。

市府也指出，17案中，輕症或無症狀確診者有9人，將採嘉市居家照護方式收治。

市長黃敏惠今天出席湖子內的動土典禮，表示病毒漸漸在轉變，像流感性的病毒，但依然要小心，提醒因12歲以下未打疫苗，家有幼童者，儘量減少外出，家長回家後要抱小孩前，也先洗手、換掉衣服等做好防疫措施。

新冠肺炎 COVID-19

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