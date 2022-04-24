嘉市今+17首度單日確診破雙位數 7人外縣市職場群聚
嘉義市首次單日確診雙位數！嘉市今天傳出新增17例確診，其中最大宗，據了解與1起外縣市職場群聚案相關，就多達7人；市府表示，將於下午2點中央疫情指揮中心公布案號後，提供詳細說明，不另舉辦疫情說明會。
市府指出，今日嘉市新增17例本土案例，其中15案與外縣市的職場群聚、親友聚餐、活動史有關；2案為有症狀採檢與匡列居隔後，採檢陽性。
市府也指出，17案中，輕症或無症狀確診者有9人，將採嘉市居家照護方式收治。
市長黃敏惠今天出席湖子內的動土典禮，表示病毒漸漸在轉變，像流感性的病毒，但依然要小心，提醒因12歲以下未打疫苗，家有幼童者，儘量減少外出，家長回家後要抱小孩前，也先洗手、換掉衣服等做好防疫措施。
疫情快報
▪【疫情專題】4月23日新增本土4,126例、境外移入78例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】確診了怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
▪【QA問答】居家隔離、照顧者每天補助1千元 申請資格、方法總整理
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言