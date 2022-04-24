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4月24日疫情整理包／傳新增17例 嘉義市首次單日確診雙位數！

聯合新聞網 / 綜合報導
嘉義市今天新增確診17例，市府下午說明。圖為市長黃敏惠今出席湖子內的動土典禮。記者林伯驊／攝影
嘉義市今天新增確診17例，市府下午說明。圖為市長黃敏惠今出席湖子內的動土典禮。記者林伯驊／攝影

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


嘉義市首次單日確診雙位數！嘉市今天傳出新增17例確診，其中最大宗，據了解與1起外縣市職場群聚案相關，就多達7人；市府表示，將於下午2點中央疫情指揮中心公布案號後，提供詳細說明…more...

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