澎湖新增2例 均為居隔期間陰轉陽確診
澎湖今天新增2起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，皆為澎湖在地匡列居家隔離陰轉陽確診，均屬輕症，無公共場所足跡，2人都申請居家照護。
澎湖縣政府發布新聞表示，今天新增的2起COVID-19確診案例，其中1名30多歲男性，昨天居家隔離，因快篩陽性，經PCR檢驗為陽性確診，Ct值16.3。
另1例則是40多歲男性，被匡列居家隔離，今天出現畏寒症狀，由澎湖縣衛生局安排採檢，PCR檢驗陽性，Ct值15。
澎湖縣政府指出，截至今天澎湖縣累積16例個案，目前有126人居家隔離。縣府籲民眾儘速施打疫苗，若遊客出遊前出現身體不適，儘速就醫，暫停遊程，確保自己及他人健康。
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