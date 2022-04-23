澎湖新增2例 均為居隔期間陰轉陽確診

中央社 / 澎湖縣23日電
澎湖旅遊進入旺季，台灣本土確診案例不斷攀升，澎湖離島居民擔憂遊客過多恐增添染疫風險。圖／本報資料照
澎湖旅遊進入旺季，台灣本土確診案例不斷攀升，澎湖離島居民擔憂遊客過多恐增添染疫風險。圖／本報資料照

澎湖今天新增2起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，皆為澎湖在地匡列居家隔離陰轉陽確診，均屬輕症，無公共場所足跡，2人都申請居家照護。

澎湖縣政府發布新聞表示，今天新增的2起COVID-19確診案例，其中1名30多歲男性，昨天居家隔離，因快篩陽性，經PCR檢驗為陽性確診，Ct值16.3。

另1例則是40多歲男性，被匡列居家隔離，今天出現畏寒症狀，由澎湖縣衛生局安排採檢，PCR檢驗陽性，Ct值15。

澎湖縣政府指出，截至今天澎湖縣累積16例個案，目前有126人居家隔離。縣府籲民眾儘速施打疫苗，若遊客出遊前出現身體不適，儘速就醫，暫停遊程，確保自己及他人健康。

新冠肺炎 COVID-19

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