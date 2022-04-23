北市增945確診「兩行政區」皆破百例 2接種站莫德納、高端隨到隨打
台北市政府衛生局表示，今天新增945例COVID-19本土病例，中山區141例最多，大安區101例居次；此外明天台北車站與捷運松山站2接種站有莫德納與高端疫苗隨到隨打。
台北市衛生局下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，北市新增945例本土案例，分別為中山區141例、大安區101例、信義區94例、文山區91例、內湖區78例、萬華區及士林區各77例、大同區70例、北投區69例、松山區68例、中正區43例、南港區36例。
衛生局並表示，明天台北車站中型接種站，提供莫德納與高端疫苗隨到隨打共800個名額，服務時間下午1時至4時；捷運松山站中型接種站則分別在上午9時至中午12時、下午2時至5時，有高端及莫德納隨到隨打，各有300個名額。
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