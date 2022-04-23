台東增25例確診⋯小吃部傳播鏈再添7染疫 多為20幾歲年輕人

中央社 / 台東縣23日電

台東COVID-19疫情持續延燒，今天新增25例確診中，4例和成功進香團相關、7例和小吃部傳播鏈有關，確診者多為20多歲，台東縣政府呼籲避免密閉場所脫口罩群聚。

台東縣政府今天發布新聞稿，台東縣今日新增25名確診者，Ct值介於13.4至32.3。小吃部傳播鏈再延伸7例，成功進香團傳播鏈4例、4例同車出遊、3例居隔者確診、2例為案2937花慈照顧家人而確診的延伸、酒吧延伸1例、池上一家人再加1例、1例為台東軍人到外縣市受訓確診、1例有北部旅遊足跡，1例傳染源待釐清。

台東縣衛生局說明，今天確診的7例小吃部延伸確診者多為20多歲，於16日、17日前往消費，部分個案有好樂迪足跡。台東小吃部傳播鏈3天累計已有17人確診，目前尚有匡列居隔，預估感染人數還會增加。

酒吧1例17日、18日皆有前往消費、1例為台東軍人到外縣市受訓，因同寢室友確診而感染；原本池上一家人5人確診，今天又新增1例，另外4人同車出遊皆確診感染源待釐清。

另外，台東縣政府這2天持續在台東市藝文中心廣場設快篩站，從昨天截至今天上午12時止，篩檢543案、目前有22人快篩陽性，PCR採檢3陽、2陰，其餘17人安排採檢中。

台東縣內學校因疫情應變狀況，新港國中、三民國小、成功國小停課至29日，忠孝國小（含分校及附幼）、池上國中、寶桑國中、賓朗附幼、三民國小和平分校、成功鎮幼，停課至5月1日；海端國小、福原國小及公東高工各有1班學生因與確診者接觸，匡列隔離，2所國小停課至5月1日、公東高工停課到5月2日；豐田國中停課至5月2日。

圖／取自饒慶鈴臉書
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新冠肺炎 COVID-19 台東

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