彰化8例確診沒外縣市活動史 葉彥伯：縣內社區感染已開始

彰化縣今天新增34例確診個案，彰化衛生局長葉彥伯說，今天新增8個案有大人、小孩，過去1、2周沒有明顯外縣市足跡，顯示疫情在彰化縣慢慢出現自己縣內的群聚，社區感染已經開始，民眾應提高戴口罩防護，避免不特定對象脫下口罩的互動。

彰化跨社團跨縣市傳染鏈累計83人確診，4月17日婚宴席群聚案彰化也有13人確診，彰化市長林世賢雖有參加這場婚宴，但並沒有坐在席間，衛生局推測，市長這段時間接觸者多，較難釐清傳染源，彰化市公所已有2、3百人相關接觸者採檢都是陰性，依衛生局指引可恢復到原本作業。

葉彥伯表示，值得注意的是彰化出現8名縣內感染個案，還有6名調查中的個案，8個案大都是出現症狀採檢確診，屬無症狀或輕症，都沒有外縣市旅遊史，歸類為縣內社區感染病例，國外統計omicron病毒感染7成沒有症狀，確診者可能是從無症狀感染鍊傳染。

針對社區風險提高，彰化針對長照機構、醫院、身障機構還有機關重地等維持原本防疫強度，像是3月開始長照機構已禁止探病，葉彥伯說，接下來針對個案和群聚處理會特別注意老人接觸者和確診個案，因疫情進度高峰中期，老人感染變多，重症和死亡案例就可能跑出來，針對老人要有密集關懷措施，縣內第三劑疫苗65歲以上還有2成沒打，鼓勵盡快施打。

彰化市清潔隊消毒確診個案曾去過的地方。圖／彰化市清潔隊提供

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