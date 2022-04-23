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嘉市新增9例確診 市府呼籲施打第三劑疫苗增強免疫力

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

中央流行疫情指揮中心今日公布嘉義市新增9名確診個案（案48624、48625及案49613至49617、案50719、案51470），嘉義市政府表示，其中6名為與外縣市確診者共餐、確診者親友來訪感染與居隔採陽；1名曾參加張惠妹（阿妹）演唱會；1名因工作需跨縣市移動，發燒確診；1名5歲幼童與歌神KTV相關，為居隔期間陰轉陽。9名都沒有未戴口罩或戴口罩超過15分鐘的公共場所足跡。

市府表示，案49613、49615、49616 年齡約為50-60歲，互為朋友及親屬關係，4月17日與北部友人於外縣市聚餐，4月19日北部友人確診，案49613出現喉嚨痛症狀、其餘2人案49615、49616則無症狀，分別先後以快篩檢測為陽性，並於4月21日至醫院PCR採檢陽性確定；案48624為案49613密切接觸者，經匡列居家隔離採檢陽性。

案48625為20多歲女性，其於本月15日曾參加阿妹演唱會，返家後由媒體得知參加演唱會者有多人確診，自認為有感染之風險，回家後遵守一人一室且避免與家人接觸及共餐，4月20日因喉嚨不適，晚間至醫院就醫採檢，4月21日PCR檢驗報告為陽性。

案49614為30多歲男性，4月15日北部親友來訪，後續因4月21日接獲北部親友通知篩檢陽性，故自行以快篩檢測，結果呈現陽性，至醫院採檢 PCR陽性確診，經市府衛生局匡列同住親屬為居家隔離身分，於4月22日送採檢驗，發現其中一名家屬PCR陽性，為案50719 。

案49617為30多歲男性，自行於本市居住，工作性質需要跨縣市移動且職場位於外縣市，4月20日因發燒就醫，經PCR採檢為陽性，通報後確診。

案51470為5歲以下幼童（為案42860的密切接觸者，歌神KTV），屬居家隔離身分，因出現發燒症狀，送醫採檢，PCR為陽性，屬居家隔離期間陰轉陽個案。

市府另特別說明，原本中央公布嘉義市為10例，經疫調後發現，其中1例非居住在嘉義市，已向中央說明請其更新數字「嘉義市為9例」。

嘉義市新增9例本土確診案例。圖／嘉義市政府提供
嘉義市新增9例本土確診案例。圖／嘉義市政府提供

新冠肺炎 COVID-19 嘉義

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