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桃園+527！鄭文燦示警：和碩龜山廠恐500人確診 停工5天

簡化疫調至前2天、居隔擬縮短為7天 陳時中：下周討論

桃園+527⋯鄭文燦示警：和碩龜山廠恐500人確診 停工5天

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦說明和碩聯合科技疫情狀況，並表示工廠停工5天。圖／新聞處提供
桃園市長鄭文燦說明和碩聯合科技疫情狀況，並表示工廠停工5天。圖／新聞處提供

桃園今天新冠肺炎新增527例本土個案，市長鄭文燦下午在防疫記者會指出，昨天社區加專案採檢合計8851位，其中和碩聯合科技公司龜山廠採檢1627人，連同先前採檢人數超過2600人，因為有移工群聚，宿舍和用餐都在一起，估計有20%到30%新增確診者（列入明天新增人數），因此明天新增會很多，有400、500位，和碩聯合今天起停工5天。

昨天採檢結果還有某幼兒園19確診，某醫院16人，已經啟動門診分流等防疫措施。衛生局長王文彥說醫院發生確診者的人數多了一點，不過初步疫調顯示是醫院大部分員工和社區確診者接觸引感染，還是屬於加護社區感染，已經居隔340人並進行兩次大清消，醫護人員和員工每3天或更快的時間要做快篩。

今天527新增確診者17歲以下共85人、占16.1%；18至64歲共424人、占80.5%；65歲以上共18人、占3.4%。

新冠肺炎 COVID-19

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