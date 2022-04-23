簡化疫調、居隔擬縮短為7天 陳時中：下周討論

因應新冠肺炎疫情，指揮中心今與台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣進行「COVID-19防疫綜合討論會議」，並達成初步共識為「重點疫調」的實施辦法。指揮中心指揮官陳時中說，Omicron傳播速度快、輕症患者多的特性，必須簡化疫調作法，不能拖垮公衛量能，影響醫療照顧，因此6縣市首長均提出建議。

陳時中說，會議的大方向為簡化疫調作法，針對居家隔離的強度及時間也必須縮短，避免影響社會經濟活動及正常生活。關於重點疫調的對象，第一、以確診者發病日或檢陽性日（無症狀者）前2天起，所接觸的密切接觸者，過去是4天。6縣市對此對象的共識度高。

第二、密切接觸者包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事。陳時中說，各縣市對此看法有些距離，有些縣市提出，只要把密切接觸定義同住親友就好，因同住親友被染疫可能性非常高，所以同住親友列為密切接觸者，大家都沒意見。但有兩縣市就認為說，同班同學、公司匡列數目大，對工作負擔很重。

因此，他說，最後討論說，以同住親友、同班同學、同工作場域，這是大家已有共識的最大範圍，不要再擴大範圍，同住親友定義很清楚，必然列密切接觸者，同學辦公室工作場域以最小匡列為原則，不需要一直擴到很大，相對密切接觸就好。

第三、確診者應主動通知同住親友及校方、公司、機關（構）的防疫長，並提供防疫長聯繋資料給衛生局。陳時中說，這是整體請確診者分擔一些責任來，讓整體疫調速度更快，大家同意由確診者主動通知親友跟防疫長，由防疫長提供資料給衛生局，因為確診者知道自己同住範圍跟親友，應由確診者主動通知。

就像前一段間請記者幫忙自主應變填報，相對簡化很多，因整體範圍已經圈定，之前巡接觸者概念現在要簡化，現在最大範圍是同學、同工作領域，相對很清楚且快速，來給衛生局，並根據訂定格式，開電子居隔單。

而對於防疫長想法，有一件事，大家覺得說防疫不是專業醫療人員，無法做這樣的事，大家溝通，防疫長不是專業，不是負責做事，主要工作是平常時要把人員名冊造冊起來，幾個單位縣市有反應，疫調時公司名單掌握很難，光要掌握好要兩三天，根本追不上病毒傳播速度。

所以說，平常防疫長要針對進出人員做好，到時他看，可能接觸情況等等，以後跟防疫長溝通，同公司場域距離很近，以九宮格做基本匡列就可以，負擔不會那麼重，可清楚快速，大家討論有共同概念，與其做繁複詳細，進而讓速度脫完，拖晚了速度遺漏掉的，比起把最需要的匡列，可能更有實質效率效益在。

第四、衛生局發送正式通知及名冊格式給校方、公司、機關（構），請其協助匡列密切接觸並回傳名冊，依名冊開立電子居隔單。陳時中說，早上開會，各縣市首長都提到居隔，這分作兩部分，天數跟強度，天數大家很清楚，但強度居隔期間，要剛性隔離還是軟性還是軟硬兼施，大家參考很多國家經驗，縱論起來，大家認為居隔天數以7天較多，不是說完全解掉的國家，疫情剛開始都七天，大家對七天有共識，七天在科學上有根據且支持度。

陳時中說，但強度還沒討論，強度是指7天一定要電子圍籬匡著不能動？還是一定範圍內可用快篩取代剛性隔離？大方向大家認同，但強度居隔幾天有做結論，每個縣市政府有想法，我們也有想法，所以兩天內會再召開一次會議，把居家隔離不管是天數、強度，也提出一個方案出來，各地政府可就想法提出大家再綜整，會把相關意見於下周召開專家會議，由專家提出政策建議。非常謝謝地方政府，再三表達方向定了就全力配合。

至於，以篩檢降低居隔強度，並於4月25日召開第二次討論會議。陳時中說，各縣市長提到，是否能對未來疫情發展中央由戰略性想法，能預測疫情因應作為我們認為這樣好，更公開透明跟各地專家學者或地方政府，做更清楚溝通有助於未來政策執行。 指揮中心指揮官陳時中說，Omicron傳播速度快、輕症患者多的特性，必須簡化疫調作法，不能拖垮公衛量能，影響醫療照顧，因此6縣市首長均提出建議。圖／指揮中心提供

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