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個案增問題多 快篩缺貨、確診無法上傳 陳時中回應了

聯合報 / 記者謝承恩沈能元許政榆／台北即時報導
醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

國內新增大量確診，民眾針對居家隔離的用餐需求、快篩需求、是否佩戴Ｎ95口罩、台灣社交距離App無法上傳通報，使用問題層出不窮。

中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，針對社交距離ＡＰＰ無法上傳的問題，需要案程序取得隨機ID等密碼，如果沒有取得密碼就無法上傳，須要進一步了解。

有民眾表示，自己上班到一半被通知確診，但連繫防疫計程車後卻發現不在名單內，是否匡列速度跟不上確診速度。指揮官陳時中表示，確診者及匡列者並非以收到居家隔離通知單為主，而是電話通知就算，但若防疫計程車司機擔心違反規定，會再進一步溝通。

還有醫院指出，目前快篩試劑用量剩兩天，擔心未來廠商不供貨，另外醫師說接下來要帶Ｎ95口罩才能最好防護。陳時中表示，醫院屬近距離、高強度接觸，當然需要帶Ｎ95，一般人則使用醫用口罩就可以。

至於快篩缺貨問題，陳時中說，再三強調，市場基本不管供給契約或市場舖貨，都要求正常進行，並沒有徵用，同時也跟地方政府表示若供貨不及來跟我們調度，昨日已配發70幾萬劑快篩到各地方政府。

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