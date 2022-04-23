增11例中重症個案！6人沒打疫苗 重症6旬婦打過3劑疫苗
國內今日確診個案4126例本土個案，境外移入有78例，新增11例中重症個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，中症個案增10人，中症率0.35%，重症個案增1人，重症率0.03%。
目前累計85名中重症個案，中症解隔有24人，重症累計7人，有4例死亡。陳時中表示，今日新增1例重度個案，為60多歲女性，曾打三劑疫苗，她有抽搐、低血鈉，有使用氧氣罩、瑞德西韋治療。
其餘10例中症為20歲至90多歲，有慢性病史，大多血氧濃度低於94例，有使用瑞德西韋，胸部X光有肺炎跡象，其中有6人沒打疫苗，5人打過三劑疫苗。
昨日境外移入落地採檢1301人，驗出58例陽性，陽性率4.46%。近日入境有印尼、越南、菲律賓較多，但逐次人也變得較少。今日早上進來三個航班，共檢驗81人，陽性率為2.47%。
國內今年累計病例數達2萬2256人，有99.62%為輕症。目前醫療床數沒有變化，專責病房總床數6159床，空床率59.8%；北部空床率稍低，中央集中檢疫所7170總床數，空床率23.1%，地方型加強防疫旅館維持1936總床數，空床率40.1%，下周中央集中檢疫所會增加一些床數。
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