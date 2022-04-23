嘉縣新增7例確診 今起住宿式長照機構禁止探訪
嘉義縣今天公布7例確診：案49618、案49619、案49620、案49621、案49622、案4626和案50720，都是接觸者採檢確診，經疫調縣內公共足跡少，因應疫情嚴峻，考量長照機構多為長輩，屬感染後易發生重症的群聚事件，即日起住宿式長照機構禁止探訪。
7例確診中，2案為確診家人接觸者（案49619、案49622女性)，4案為確診友人接觸者 (案49618、案49621為夫妻、案49620、案48626)；案50720則因女友接獲細胞簡訊自行採檢確診。
7人都是密切接觸確診，經疫調確診或發病前2日至隔離日止，包括寬士村自助餐、統一超商（柳子林）、太保鐵路邊蚵仔麵線等公共足跡，其餘多在住家或外縣市，縣內足跡完成清消。
縣長翁章梁說，Omicron病毒傳染率高，7確診案例，都因與確診家人、朋友接觸感染，大家要面對與病毒共存場戰役，防疫重點，第一老人保護、第二小孩保護。
翁章梁呼籲民眾完整接種疫苗、戴口罩、維持社交距離，第三保護公務戰力，請鄉親不要挑疫苗，任何廠牌疫苗都可以，打就對了，即日起住宿式長照機構禁止探訪，鼓勵民眾善用視訊或電話，才能保護自己和家人。
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