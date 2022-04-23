4月23日足跡整理包／竹市+51車站、湳雅廣場再上榜 彰縣婚宴染疫擴大跨縣市23人中鏢
新冠肺炎疫情今（23）日國內新增4204例確定病例，分別為4126例本土個案及78例境外移入；本土案例以新北市1563例最多，台北市945例、桃園市527例、基隆市219例、台中市171例及花蓮縣138例等縣市破百例以上。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。
已不公布疫調足跡縣市：台北市、新北市、台中市
新竹市今天激增51例本土確診，竹市府公布18日至21日共15處足跡點，包括百帝林森門市、東進路上的新竹百富遊樂場、北大路詩卿髮廊、西大路上林美好美、光復路一段養鍋（內用）、大魯閣湳雅廣場、大潤發湳雅與忠孝店與西大路林家牛肉麵等處。
彰化縣今天新增34例確診新冠肺炎個案，衛生局公布足跡包括彰化是普吉島泰緬餐廳、芬園古早雞農場、京軒素食彰化店、北斗江南為麵食館、鹿港海味珍海鮮、員林綠光森林、摩斯漢堡員林店等處。
嘉義縣今天公布7例確診案例，確診者公共場所活動史包含7-11祥和門市、太保鐵路邊蚵仔麵線、寬士村自助餐及7-11柳子林門市等地。
屏東縣今天新增24例，8例為4個家庭群聚案，5例居隔陰轉陽；公共場所活動史包含中華電信屏東運營處、屏東國民運動中心、𡘙師傅便當專賣店（民生店）、丁丁連鎖藥局（廣東店）、東港漁市場、全家便利商店（內埔水門店）等處。
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