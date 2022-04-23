高雄疫情稍降燒 今天新增98例

全台本土病例飆破4千例，高雄市今新增98例本土病例，市長陳其邁預計下午3 點將對外說明。高雄至今因有7家補習班學生有學生染疫，預訂下周會針對特殊與偏鄉國小生施打疫苗，接下來是一般國小生接種，陳其邁建議補習班最好能採線上課程，不過地區補教業有不同意見。

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