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簡化疫調至前2天、居隔擬縮短為7天 陳時中：下周討論

高雄疫情稍降燒 今天新增98例

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
高雄昨天破百例，今天新增98例，市長陳其邁下午3點對外說明。圖／本報資料照
高雄昨天破百例，今天新增98例，市長陳其邁下午3點對外說明。圖／本報資料照

全台本土病例飆破4千例，高雄市今新增98例本土病例，市長陳其邁預計下午3 點將對外說明。高雄至今因有7家補習班學生有學生染疫，預訂下周會針對特殊與偏鄉國小生施打疫苗，接下來是一般國小生接種，陳其邁建議補習班最好能採線上課程，不過地區補教業有不同意見。

新冠肺炎 COVID-19

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