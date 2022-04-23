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影／疫情升溫台中打AZ、高端 再現疫苗搶打潮

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
文心森林公園外展疫苗站今天下午開打，沒有提供莫德納疫苗，改提供高端、AZ疫苗，出現排隊人龍。記者趙容萱／攝影
文心森林公園外展疫苗站今天下午開打，沒有提供莫德納疫苗，改提供高端、AZ疫苗，出現排隊人龍。記者趙容萱／攝影

全國疫情升溫，台中外展接種疫苗站再現排隊人潮。台中市衛生局長曾梓展說，台中莫德納疫苗推估今天打完，5處外展接種站也提供限量疫苗，打完為止。

文心森林公園外展疫苗站今天下午1時30分開打，沒有提供莫德納疫苗，改提供高端400劑、AZ疫苗200劑，開打前半小時，已出現數百名排隊人龍，號碼牌全數發完，還有民眾在現場等。

曾梓展說，莫德納疫苗推估今天打完，呼籲民眾下周有預約可能要要暫緩一周，下周中央疫苗撥補後，會再公告。

負責文心森林公園外展疫苗站的診所醫師施勝桓說，今天下午1時30分到4時30分，提供高端、AZ疫，高端限20歲以上民眾接種，呼籲怕副作用的人可選打高端，有出國需求可選擇打AZ，數量有限，號碼牌已全數發完。

台中市長盧秀燕說，「防疫黃金期，把握時間打疫苗！」呼籲市民，面對疫情持續升溫，應盡速施打疫苗，台中市政府特約醫療院所，持續開設疫苗接種門診，民眾可以上衛生局的網頁查詢。

市府說，截至昨天上午8時，台中市新冠疫苗第一劑接種人數為248萬440人，全市人口涵蓋率為88.39%；第二劑接種人數234萬3588人，涵蓋率為83.51%；第三劑(追加劑)接種166萬8329人，第三劑涵蓋率為59.45%，第三劑台中市的涵蓋率也即將突破6成。

衛生局長曾梓展說，台中假日外展接種站有台中市文心森林公園、台中火車站、大雅區玉山銀行、家樂福豐原店、東協廣場等，除文心森林公園提供高端及AZ疫苗，其餘4處均提供莫德納疫苗，免預約隨到隨打，各站點疫苗限量提供，打完為止，歡迎有接種需求民眾盡速接種，以免向隅。接種站相關資訊請至衛生局網站查詢( https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post )。

文心森林公園外展疫苗站今天下午打高端、AZ疫苗，現場號碼牌發完，還有民眾在現場等。記者趙容萱／攝影
文心森林公園外展疫苗站今天下午打高端、AZ疫苗，現場號碼牌發完，還有民眾在現場等。記者趙容萱／攝影
文心森林公園外展疫苗站今天下午開打，沒有提供莫德納疫苗，改提供高端、AZ疫苗，出現排隊人龍。記者趙容萱／攝影
文心森林公園外展疫苗站今天下午開打，沒有提供莫德納疫苗，改提供高端、AZ疫苗，出現排隊人龍。記者趙容萱／攝影
文心森林公園外展疫苗站今天下午開打，沒有提供莫德納疫苗，改提供高端、AZ疫苗，出現排隊人龍。記者趙容萱／攝影
文心森林公園外展疫苗站今天下午開打，沒有提供莫德納疫苗，改提供高端、AZ疫苗，出現排隊人龍。記者趙容萱／攝影
文心森林公園外展疫苗站今天下午開打，沒有提供莫德納疫苗，改提供高端、AZ疫苗，出現排隊人龍。記者趙容萱／攝影
文心森林公園外展疫苗站今天下午開打，沒有提供莫德納疫苗，改提供高端、AZ疫苗，出現排隊人龍。記者趙容萱／攝影
文心森林公園外展疫苗站今天下午再現高端、AZ疫苗搶打潮。記者趙容萱／攝影
文心森林公園外展疫苗站今天下午再現高端、AZ疫苗搶打潮。記者趙容萱／攝影
文心森林公園外展疫苗站今天下午再現高端、AZ疫苗搶打潮。記者趙容萱／攝影
文心森林公園外展疫苗站今天下午再現高端、AZ疫苗搶打潮。記者趙容萱／攝影
文心森林公園外展疫苗站今天下午再現高端、AZ疫苗搶打潮。記者趙容萱／攝影
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