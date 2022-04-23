確診激增「清冠1號」喊不夠 指揮中心下午2時記者會
國內確診人數增加，日前才傳出輔大醫院專責病房已滿，後續又有中醫表示「清冠一號」叫不到貨，無法供應部分公費及自費民眾，中央疫情指揮中心指揮官陳時中將於下午2時說明。
日前指揮中心也表示，預計在今天及4月30日左右將有新一批約150多萬莫德納到貨，未來將投入兒童及成人疫苗施打。
Omicron傳染力驚人，近期連台灣民眾黨台北市議員擬參選人「學姊」黃瀞瑩也確診，國內有多人居家隔離及居家照護，台北市長黃珊珊今天也表示，在結束隔離前一天篩檢陰性、準備出關。
至於國人是否能全面「以篩待隔」，指揮中心表示，未來等到全民自主應變能力成熟，確診者及單位會自主通報其親友、職場及學校，也會考慮根據疫苗施打狀況，五月快篩時名制上路，待時機成熟後隨時宣布及滾動調整居隔措施。
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