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4月23日疫情整理包／學姊黃瀞瑩確診 黃珊珊明凌晨解隔離

聯合新聞網 / 綜合報導
「學姊」黃瀞瑩。圖／取自黃瀞瑩臉書
「學姊」黃瀞瑩。圖／取自黃瀞瑩臉書

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


台灣民眾黨台北市議員擬參選人「學姊」黃瀞瑩在臉書表示自己確診，她說自己已經打滿三劑疫苗，也有遵守防疫規定，昨晚出現症狀後快篩檢測陽性。more...


台北市長柯文哲及副市長黃珊珊17日接獲北市府衛生局通知，兩人曾於4月13日與COVID-19確診個案（案34273）開會，被匡列為密切接觸者，兩人將隔離明天凌晨0時止。more...


刑事局三名外勤人員，昨天中午新冠肺炎快篩陽性反應，PCR核酸檢測今天出爐，結果確定染疫。more...

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