「#喝不到豆漿的味道」 學姊黃瀞瑩臉書自曝確診

台灣民眾黨台北市議員擬參選人「學姊」黃瀞瑩在臉書表示自己確診，她說自己已經打滿三劑疫苗，也有遵守防疫規定，昨晚出現症狀後快篩檢測陽性。

黃瀞瑩說，她很難想像這一天這麼快來，也很難想像，什麼時候才能再和大家見面，事實上她已經打滿三劑疫苗，回顧這幾天，她都有遵守防疫規定，戴好口罩、勤洗手、噴酒精消毒。

黃瀞瑩說，直到昨晚她出現流鼻涕、輕微咳嗽等症狀，和黃珊珊直播後又出現了喘的感覺，當下意識到不太對勁，快篩後得到了兩條線。

黃瀞瑩說，她也謝謝聯合醫院陽明院區的醫護人員，她已經開始隔離，文末還Hashtag喝不到豆漿的味道。 黃瀞瑩臉書po確診，並hashtag 喝不到豆漿的味道。圖／翻攝臉書

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