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學姊黃瀞瑩確診 臉書曝症狀「喝不到豆漿的味道」

統測不延期4月30日登場 確診考生採外加名額辦理

明天凌晨0時解隔離 黃珊珊出關前的最後一次快篩陰性

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自黃珊珊臉書。
圖/取自黃珊珊臉書。

台北市長柯文哲及副市長黃珊珊17日接獲北市府衛生局通知，兩人曾於4月13日與COVID-19確診個案（案34273）開會，被匡列為密切接觸者，兩人將隔離明天凌晨0時止。

黃珊珊今在臉書表示，出關前的最後一次快篩，今天的結果維持陰性，順利結束居隔期。也謝謝大家的關心。

新冠肺炎 COVID-19

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