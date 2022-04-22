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台東某小吃部、酒吧傳染鏈擴大 新增13例確診

中央社 / 台東縣22日電

台東縣政府指出，台東今天新增35例本土確診，但都未列案號，明天將公布相關資料，其中小吃部延伸8例、酒吧延伸5例，傳染鏈持續擴大，小吃部的傳播鏈源頭不明待釐清。

中央流行疫情指揮中心公布，台東縣今天新增42例本土確診病例。台東縣政府今天下午發布新聞稿指出，台東縣今天另增35例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），CT值介於12.4至36.98間，但這些病例都未列案號，明天將公布相關資料。

這35例尚未列案號的確診病例，從疫調結果初步推論，成功地區活動足跡者有13例、酒吧延伸5例、小吃部延伸8例、1例有外縣市旅遊足跡、2例與確診者有接觸、5例為池上一家人、1例為台東人於花蓮任軍職。

台東縣衛生局說明，從初步疫調了解，昨天公布的球場、酒吧及小吃部確診者足跡互有重疊，今日新增的酒吧5名確診者多為4月17、18日前往消費，小吃部延伸出的8名確診者足跡多為15日到18日，傳播鏈源頭不明。

另外，池上有一家庭5人皆確診，推估因家中有成員於花蓮就學，學校老師有確診而染疫，相關疫調仍持續進行中。

此外，今日於台東市藝文中心廣場設快篩站，截至今天中午12時止，篩檢計200案，目前有2名陽性，已安排核酸檢測（PCR）採檢，並持續疫調及匡列中。

台東縣政府教育處表示，寶桑國中因有教職員確診，經調查曾接觸5個班，已達此校1/3班級數，為確保安全，全校今日起至5月1日停止實體課程；賓朗附幼、三民國小和平分校因各有1名學生確診，同樣自今日起至5月1日停課。

另外，東大附小有1班學生因與確診個案有密切接觸，匡列隔離，為審慎起見，這班已於昨日、今日兩天採取預防性停課；豐年國小因有1名學生家長確診，此校1個班學生列居家隔離，今日進行預防性停課1天。

台東縣政府呼籲，民眾有足跡重疊者可前往篩檢，但一樣僅先提供有與確診者同時段足跡重疊的民眾進行篩檢。

若民眾有COVID-19相關症狀者，請直接配戴醫用口罩盡速前往醫院就醫；若得知為確診者的密切接觸者，請不要前往快篩，請先自行居隔，並主動告知衛生單位。

新冠肺炎 COVID-19 台東 足跡

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