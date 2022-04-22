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疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

國稅局嘉義縣分局女員工確診 9相關接觸者居隔

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁下午線上記者會，公布4例確診，相關公共足跡完成清消。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁下午線上記者會，公布4例確診，相關公共足跡完成清消。記者魯永明／翻攝

嘉義縣長翁章梁下午線上記者會，公布4例確診，其中案44645（女41歲)是國稅局嘉義縣分局員工，4名接觸的同科員工匡列居隔，她與同棟樓層上班的縣府財稅局5名員工打球，也遭匡列居隔，國稅分局及財稅局都說，業務不受影響。

家住彰化縣的案44645（女41歲)，在嘉縣租屋，在國稅局嘉縣分局上班，曾與父母在他縣市參加餐會，因案父20日確診，匡列接觸者採檢確診，18、19日2天往返宿舍及上班場所，並至嘉縣財稅局打球，相關接觸者19人採檢陰性，已完成活動足跡清消，收治隔離。

本土疫情升溫，疫情指揮中心今天公布新增本土病例達3766人，縣政府下午召開防疫應變會議，面對來勢洶洶的omicron，縣長翁章梁特別強調，面對未來將與病毒共存，所有思考及戰略都要跟著改變！

翁章梁說，目前確診數不到5萬人，未來將出現大量確診，過程中老人與小孩的保護是最重要的，避免轉為重症，縣府組成工作小組，針對居家照護及保護老人與小孩方案討論，強化作為，要求每周至少開一次檢討會議。

衛生局上午召開居家照護聯繫會議，建立4家醫院責任醫療關懷區域網絡，啟動關懷中心進行居家照護個案關懷；以E化連結「健康益友平台」，提供24小時醫療評估，緊急送醫不打烊；居家照護通訊診療院所61家、社區藥局送藥到宅46家，18鄉鎮市照護全涵蓋。

嘉義縣長翁章梁下午線上記者會，公布4例確診，相關公共足跡完成清消。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁下午線上記者會，公布4例確診，相關公共足跡完成清消。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁下午線上記者會，公布4例確診及相關公共足跡。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁下午線上記者會，公布4例確診及相關公共足跡。記者魯永明／翻攝
嘉義縣政府下午召開防疫應變會議。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府下午召開防疫應變會議。圖／嘉縣府提供

新冠肺炎 COVID-19

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