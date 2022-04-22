花蓮增100例確診 花東防衛指揮部群聚擴大
花蓮縣今天新增100例COVID-19確診，包括花東防衛指揮部延伸15人，正與國軍花蓮總醫院討論，至營區全面快篩；疫苗供應吃緊，縣內北區接種站將限量，南區接種站不限量。
花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，花蓮今天新增100例，自3月底爆發至今累計確診人數984人，目前住院120人，居家照護新增79人、累計423人，居隔人數4332人。
花蓮縣衛生局長朱家祥指出，100人確診包括宜蘭婚宴延伸20人、花防部延伸15人、吉安鄉黃昏市場8人、部立花蓮醫院7人、奧斯卡餐酒館1人、婚宴3人、外縣市染疫6人及40人疫調中。
朱家祥指出，花防部營區延伸今天新增15人，連同日前6名軍人確診，累積14名軍人染疫，另外包括8名親友，感染源仍待調查，目前正於國軍花蓮總醫院討論，至營區做全面快篩。
朱家祥表示，確診人數持續上升，提高民眾接種疫苗意願，4月1日至21日止，累積接種約3.1萬劑疫苗，原本向中央申請1萬劑莫德納疫苗，只配發5500劑，推測各縣市疫苗都短缺。
朱家祥說，考量縣內南區疫苗覆蓋率較低，22、23日在玉里鎮加開2處接種站，隨到打完為止，花蓮火車站23、24日接種站，改採限量300劑，下午2時起發號碼牌，打完為止。
快篩站部分，國軍花蓮總醫院快篩站開設至24日晚間7時；25日至5月1日上午11時30分至下午6時30分改為花蓮慈濟醫院靜思堂前；南區23日起至5月1日於台北榮總玉里分院、5月2日至8日於玉里慈濟醫院加開快篩站。
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