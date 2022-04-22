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兒童、成人都有 陳時中曝150萬劑輝瑞BNT疫苗抵台時間

中央社 / 台北22日電
輝瑞BNT疫苗採購若順利簽訂，新合約首批疫苗最快5月抵台。圖／聯合報系資料照
輝瑞BNT疫苗採購若順利簽訂，新合約首批疫苗最快5月抵台。圖／聯合報系資料照

輝瑞BNT疫苗採購若順利簽訂，新合約首批疫苗最快5月抵台。指揮中心指揮官陳時中今天表示，若簽約順利，屆時可望有150萬劑疫苗抵台，其中也包括首批兒童劑型疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，4月底單日確診數可能破萬例，現行防疫重點在疫苗、藥物與輕重症分流，以減災為目標。

最近不僅輝瑞口服藥陸續到貨，預估第2季到貨70萬人份；中央流行疫情指揮中心也持續洽購輝瑞BNT疫苗，若順利簽約，疫苗可望最快5月到貨，其中包括5歲至11歲的兒童劑型疫苗。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前採購合約雖然還未正式簽訂，但如果簽約順利，可望有150萬劑抵台，其中也包括部分兒童疫苗。

陳時中說，國內6至11歲兒童約120萬人，根據國外經驗，歐洲的接種率約18%、美國約28%，台灣若能打到50%已經算相當大量，加上2劑之間還要相隔12週，不可能一次買太多兒童疫苗，但強調會請藥廠儘快補齊相關資料，由食藥署審查輝瑞BNT兒童疫苗的緊急使用授權（EUA）。

根據指揮中心統計，昨天國內接種13萬1382劑COVID-19疫苗，累計接種5159萬劑，第1劑涵蓋率84.37%、第2劑79.63%、第3劑56.86%、基礎加強劑0.86%。

新冠肺炎 COVID-19 BNT 疫苗 陳時中

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