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高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

宜蘭公布確診者足跡 超商、市場、夜市都有

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣今天新增80例本土個案，縣府公布確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增80例本土個案，縣府公布確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣今天新增80例本土個案，縣府公布確診者足跡，曾到過85度C、興東藥局、喜互惠生鮮超市、全聯福利中心、頭城傳統市場、礁溪溫泉夜市、四結福德廟、全家便利商店、萊爾富便利商店、7-11、車站等處。

衛生局表示，陽明交大醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院的社區篩檢站，即日起至4月24日服務至晚上6點，請縣民有症狀或有疑慮前往篩檢。

陽明交大醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院的社區篩檢站，即日起至4月24日服務至晚上6點。圖／宜蘭縣政府提供
陽明交大醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院的社區篩檢站，即日起至4月24日服務至晚上6點。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增80例本土個案，縣府公布確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天新增80例本土個案，縣府公布確診者足跡。圖／宜蘭縣政府提供

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