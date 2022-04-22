宜蘭公布確診者足跡 超商、市場、夜市都有

本土疫情飆升，指揮中心今（22）日公布新增本土個案3766例及境外移入93例，共3859例確診病例。新增本土個案分布22縣市，新北市1325例居冠、台北市739例次之、桃園市588例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

2022-04-22 19:00