4月22日足跡整理包／金門醫院有確診者足跡 高雄釣蝦場也入列

本土疫情飆升，指揮中心今（22）日公布新增本土個案3766例及境外移入93例，共3859例確診病例。新增本土個案分布22縣市，新北市1325例居冠、台北市739例次之、桃園市588例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

已不公布疫調足跡縣市：台北市、新北市

【基隆市】｜【桃園市】｜【新竹市】｜【新竹縣】｜【苗栗縣】｜【彰化縣】｜【南投縣】｜【雲林縣】｜【嘉義縣】｜【台南市】｜【高雄市】｜【屏東縣】｜【澎湖縣】｜【金門縣】｜【宜蘭縣】｜







中央防疫指指揮中心公布今天基隆相關個案275例，市長林右昌下午公布足跡，有基隆郵局仁二路支局、廟口康是美、仁三路屈臣氏、愛買基隆店、基隆國民運動中心、樂利三街慈濟基隆園區、三沙灣米苔目、安樂市場、石二鍋仁二路等。







桃園市今天新增588例covid-19確診者，市政府新聞處下午公布確診者最新足跡，時間為15至19日，除了知名餐飲連鎖店、購物中心，不常見的高爾夫球場、練習場也出現確診者足跡。







新竹市今天新增23例本土確診，市府今天下午公布確診者相關足跡。包括新竹巨城、大遠百、全聯福利中心等購物賣場、芙洛麗大飯店都上榜，還有健身工廠、多家藥妝店、超商等，市府提醒若有足跡重疊，可自行至國軍社區篩檢站採檢。







新竹縣今（22）日新增48例新冠肺炎本土確診案例，其中15例為居隔期滿或匡列採檢確診，27例為因症狀就醫或篩檢站採檢確診，6例仍疫調中。因應未來確診人數將暴增，新竹縣長楊文科今緊急成立跨局處「新竹縣防疫緊急應變中心」，希望儘早整合縣內各項資源，準備迎接「與病毒共存」的防疫階段。







苗栗縣今天新增23例確診，其中8例為匡列採檢確診、4例為居隔陰轉陽、11例因有症狀、足跡重疊或有染病疑慮者至醫院或篩檢站採檢確診。







彰化縣獅子會、扶輪社社交傳染圈再擴大，彰化縣公布這兩天這條傳染鏈已經累計76人確診，今天爆出新的大型婚宴傳染鏈，至少有9人不同桌的參加者確診，彰化市長林世賢今自爆確診，經疫調也可能與這條傳染鏈相關，因參與人數達4、500人，還在匡列疫調中。







南投縣今增加10例確診，連3天都有雙位數案例，校園疫情擴大，昨天6所國小幼兒園停課，今天擴大到13所，且有一所是國中。10例中，有4例在居家隔離期間陰轉陽，南投縣衛生局提醒民眾打滿第3劑強化防疫力，周六日開設假日接種站提供接種服務。







雲林縣今天本土確診個案增加48例（原50例，有2例已轉出），斗六11例，虎尾11例，斗南9例，褒忠6例，口湖6例，大埤1例，元長1例，古坑1例，北港1例，莿桐1例，目前只剩四湖鄉及二崙鄉尚未出現確診者。其中1人小於5歲，有16人無症狀，其餘32人為輕症，有咳嗽、喉嚨不適，少數出現發燒、頭痛、肌肉痠痛和流鼻水症狀。







嘉義縣長翁章梁下午線上記者會，公布4例確診，案44645、案45608為接觸者採檢確診；案45609為北部返校學生；案46473在他縣市服務，都因出現症狀經PCR採檢確診，相關公共足跡單純，已完成清消。







台南市今(22)日共新增71名COVID-19本土病例，分別為3名某軍營相關衍生病例、3名鹽水某教會活動衍生個案、2名某科技公司職場相關個案、7名具外縣市旅遊史、4名為校園個案相關接觸者、3名為參加阿妹演唱會相關衍生個案、4名為個案之同住家屬或親友、1名羽球館相關個案及其餘44位感染源疫調中個案。







高雄市今天新增113例本土病例，近半月來首度破百，確診案例中有61例屬密切接觸者，有外縣市旅遊史的台北案例中，有6例曾參加台北小巨蛋張惠妹演唱會。衛生局疫調另發現，學生染疫個案極容易在學校或補習班傳開，日前有個高中生染疫後即造成6名同班同學確診，這六人都沒戴好口罩，落實防疫規範。







屏縣今新增22例本土確診個案，有9例與家庭群聚有關，4例居隔期間陰轉陽，11例與其他確診案相關，部分仍在疫調中。縣內隔離現管人數584人，有一名男子居隔期間外出買飲料、早餐，裁處20萬元，送集中檢疫所強制安置，也請居隔民眾配合防疫措施。







澎湖今天新增2名女子確診染疫，澎湖縣政府表示，2人都是到澎湖旅遊的遊客，均屬輕症，目前收治部立澎湖醫院專責病房，病況穩定。澎湖縣已累計14起染疫個案。







金門縣長楊鎮浯今天下午宣布又新增2名確診者，其中1人為昨日的家族群聚個案，50多歲的姑姑，CT值15.13；另一新個案為40多歲女性，已接種BNT疫苗2劑，21日陸續出現喉嚨乾、有痰、頭痛等症狀，22日至金門醫院就醫，經PCR採檢陽性，CT：12.5，總計目前共匡列127人，疫調還在持續中。除昨天公佈的地點外，新增足跡為金門醫院，金湖菜市場，金沙菜市場，黑雅砌咖啡廳。







宜蘭縣今天新增80例本土個案，縣府公布確診者足跡，曾到過85度C、興東藥局、喜互惠生鮮超市、全聯福利中心、頭城傳統市場、礁溪溫泉夜市、四結福德廟、全家便利商店、萊爾富便利商店、7-11、車站等處。

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