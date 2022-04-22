快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4月22日足跡整理包／金門醫院有確診者足跡 高雄釣蝦場也入列

聯合新聞網 / 綜合報導
國內本土確診已經連續多日飆千例以上，民眾外出都會戴口罩做好防疫，減少感染機會。記者劉學聖／攝影
國內本土確診已經連續多日飆千例以上，民眾外出都會戴口罩做好防疫，減少感染機會。記者劉學聖／攝影

本土疫情飆升，指揮中心今（22）日公布新增本土個案3766例及境外移入93例，共3859例確診病例。新增本土個案分布22縣市，新北市1325例居冠、台北市739例次之、桃園市588例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

已不公布疫調足跡縣市：台北市、新北市

【基隆市】【桃園市】【新竹市】【新竹縣】【苗栗縣】【彰化縣】【南投縣】【雲林縣】【嘉義縣】【台南市】【高雄市】【屏東縣】【澎湖縣】【金門縣】【宜蘭縣】



中央防疫指指揮中心公布今天基隆相關個案275例，市長林右昌下午公布足跡，有基隆郵局仁二路支局、廟口康是美、仁三路屈臣氏、愛買基隆店、基隆國民運動中心、樂利三街慈濟基隆園區、三沙灣米苔目、安樂市場、石二鍋仁二路等。



桃園市今天新增588例covid-19確診者，市政府新聞處下午公布確診者最新足跡，時間為15至19日，除了知名餐飲連鎖店、購物中心，不常見的高爾夫球場、練習場也出現確診者足跡。



新竹市今天新增23例本土確診，市府今天下午公布確診者相關足跡。包括新竹巨城、大遠百、全聯福利中心等購物賣場、芙洛麗大飯店都上榜，還有健身工廠、多家藥妝店、超商等，市府提醒若有足跡重疊，可自行至國軍社區篩檢站採檢。



新竹縣今（22）日新增48例新冠肺炎本土確診案例，其中15例為居隔期滿或匡列採檢確診，27例為因症狀就醫或篩檢站採檢確診，6例仍疫調中。因應未來確診人數將暴增，新竹縣長楊文科今緊急成立跨局處「新竹縣防疫緊急應變中心」，希望儘早整合縣內各項資源，準備迎接「與病毒共存」的防疫階段。



苗栗縣今天新增23例確診，其中8例為匡列採檢確診、4例為居隔陰轉陽、11例因有症狀、足跡重疊或有染病疑慮者至醫院或篩檢站採檢確診。



彰化縣獅子會、扶輪社社交傳染圈再擴大，彰化縣公布這兩天這條傳染鏈已經累計76人確診，今天爆出新的大型婚宴傳染鏈，至少有9人不同桌的參加者確診，彰化市長林世賢今自爆確診，經疫調也可能與這條傳染鏈相關，因參與人數達4、500人，還在匡列疫調中。



南投縣今增加10例確診，連3天都有雙位數案例，校園疫情擴大，昨天6所國小幼兒園停課，今天擴大到13所，且有一所是國中。10例中，有4例在居家隔離期間陰轉陽，南投縣衛生局提醒民眾打滿第3劑強化防疫力，周六日開設假日接種站提供接種服務。



雲林縣今天本土確診個案增加48例（原50例，有2例已轉出），斗六11例，虎尾11例，斗南9例，褒忠6例，口湖6例，大埤1例，元長1例，古坑1例，北港1例，莿桐1例，目前只剩四湖鄉及二崙鄉尚未出現確診者。其中1人小於5歲，有16人無症狀，其餘32人為輕症，有咳嗽、喉嚨不適，少數出現發燒、頭痛、肌肉痠痛和流鼻水症狀。



嘉義縣長翁章梁下午線上記者會，公布4例確診，案44645、案45608為接觸者採檢確診；案45609為北部返校學生；案46473在他縣市服務，都因出現症狀經PCR採檢確診，相關公共足跡單純，已完成清消。



台南市今(22)日共新增71名COVID-19本土病例，分別為3名某軍營相關衍生病例、3名鹽水某教會活動衍生個案、2名某科技公司職場相關個案、7名具外縣市旅遊史、4名為校園個案相關接觸者、3名為參加阿妹演唱會相關衍生個案、4名為個案之同住家屬或親友、1名羽球館相關個案及其餘44位感染源疫調中個案。



高雄市今天新增113例本土病例，近半月來首度破百，確診案例中有61例屬密切接觸者，有外縣市旅遊史的台北案例中，有6例曾參加台北小巨蛋張惠妹演唱會。衛生局疫調另發現，學生染疫個案極容易在學校或補習班傳開，日前有個高中生染疫後即造成6名同班同學確診，這六人都沒戴好口罩，落實防疫規範。



屏縣今新增22例本土確診個案，有9例與家庭群聚有關，4例居隔期間陰轉陽，11例與其他確診案相關，部分仍在疫調中。縣內隔離現管人數584人，有一名男子居隔期間外出買飲料、早餐，裁處20萬元，送集中檢疫所強制安置，也請居隔民眾配合防疫措施。



澎湖今天新增2名女子確診染疫，澎湖縣政府表示，2人都是到澎湖旅遊的遊客，均屬輕症，目前收治部立澎湖醫院專責病房，病況穩定。澎湖縣已累計14起染疫個案。



金門縣長楊鎮浯今天下午宣布又新增2名確診者，其中1人為昨日的家族群聚個案，50多歲的姑姑，CT值15.13；另一新個案為40多歲女性，已接種BNT疫苗2劑，21日陸續出現喉嚨乾、有痰、頭痛等症狀，22日至金門醫院就醫，經PCR採檢陽性，CT：12.5，總計目前共匡列127人，疫調還在持續中。除昨天公佈的地點外，新增足跡為金門醫院，金湖菜市場，金沙菜市場，黑雅砌咖啡廳。



宜蘭縣今天新增80例本土個案，縣府公布確診者足跡，曾到過85度C、興東藥局、喜互惠生鮮超市、全聯福利中心、頭城傳統市場、礁溪溫泉夜市、四結福德廟、全家便利商店、萊爾富便利商店、7-11、車站等處。

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

4月22日足跡整理包／金門醫院有確診者足跡 高雄釣蝦場也入列

本土疫情飆升，指揮中心今（22）日公布新增本土個案3766例及境外移入93例，共3859例確診病例。新增本土個案分布22縣市，新北市1325例居冠、台北市739例次之、桃園市588例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

150萬劑BNT疫苗有望五月抵台 兒童及成人劑型都有

國內最快於五月開打兒童及青少年疫苗，其中莫德納疫苗僅剩50多萬劑，指揮中心指揮官陳時中表示，四至五月有一批250多萬劑莫...

疫情燒進刑事局 3警快篩陽性反應

刑事局有三名外勤人員，今天中午發現新冠肺炎快篩陽性反應，目前刑事局已請同仁盡速就醫並安排PCR複驗中。

侯友宜質疑中央分三階段緩不濟急 柯文哲：兩邊說得都對

中央拍板以篩檢代替隔離，分三階段，醫護先行，最後才是全面開放，新北市長侯友宜上午質疑緩不濟急，台北市長柯文哲下午在防疫記...

台鐵新竹站群聚擴大 增至8人染疫

台鐵新竹站群聚染疫事件持續擴大，據了解，稍早已經增至8人染疫，最新個案為新竹市確診個案，市府衛生局人員已經著手疫情調查中...

疫情燒不停 黃珊珊司機今確診、交通局長司機快篩陽

疫情燒不停，台北市副市長黃珊珊與市長柯文哲因曾近距離接觸確診賓客被匡列隔離，所幸PCR結果陰性，須居家隔離，至24日零時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。