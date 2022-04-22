彰化市長林世賢確診 向市民表示歉意呼籲勿恐慌
彰化市公所今天上午原要辦記者會，卻在開始前不久緊急取消，市公所近午證實市長林世賢確診，快篩及PCR皆陽性。林世賢說，向所有市民表示歉意，也請大家勿恐慌、注意防疫。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，彰化市長林世賢今天確診。林世賢透過市公所發布訊息表示，抱歉讓大家緊張，他自覺喉嚨不舒服，今天上午自行前往醫院採檢，目前初步結果為陽性、輕症，現在正配合衛生局進行足跡疫調。
「要向市民大眾說聲對不起」林世賢說，公所因應衛生局要求，市公所及介壽生活藝文館暫停開放及受理洽公業務，不便之處請市民見諒；面對疫情，就像衛生福利部長陳時中所說「要持續戒慎，但不恐懼」，大家都要平安、注意健康、小心防疫，也請市民不用擔心。
另外，彰化縣警察局彰化分局大埔派出所2人PCR陽性確診，彰化分局今天發布訊息表示，大埔所共28人，其餘26人採檢陰性，匡列6名密切接觸者目前PCR雖為陰性，仍依規定居家隔離，其餘員警正常上班服勤，加強自主健康管理，上班前快篩檢測連續3天。
彰化分局指出，個案發病前涉足其他處所，也接觸其他人員，無法認定與大甲鎮瀾宮媽祖遶境維安勤務有關，當然也不排除，由衛生局疫調；大埔派出所今天上午恢復正常運作，一週內免參與分局聯合勤務，分局也將調派警力全力支援，不會出現治安空窗。
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