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彰化市長林世賢傳確診 市公所今早緊急關閉員工採檢
國內新冠肺炎確診個案數天天創新高，彰化市長林世賢也傳出確診，市公所上午9點半緊急取消原定10點的「居家照顧關懷夥伴大隊成立」記者會，公所員工指出，「老闆」上午傳出確診，暫停所有活動，目前公所同仁都先待在公所內不能外出，民眾也暫停進入洽公，現在人仰馬翻。
今早有民眾到彰化市公所洽公卻被阻擋在外，一問之下推測應是有員工確診新冠肺炎，記者致電林世賢沒有接通。市長室員工指出，市長昨天身體不適，今早有警覺趕緊到醫院採檢確診輕症，目前公所暫時關閉，衛生局派員到公所為相關接觸同仁採檢。
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