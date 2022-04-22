4月22日疫情整理包／竹市增23例6人居家照護 中國醫大多人確診
近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。
新竹市新增23名本土確診個案，市府指出，有7例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，8例為確診個案之密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者，餘8例新增個案尚在疫調中，已有6人採居家照護措施。more...
中國醫藥大學學生會在臉書上緊急公告，校內有多名學生PCR陽性確診，校方證實召開防疫會議中，全校約8千多位學生，目前英才、水湳校區今天中午12點後採線上教學。more...
總統府憲兵營2名士兵確診，這2名士兵皆於4月16日至4月19日休假4天，返營後分別於總統府三號門及4樓電梯執行1天衛哨勤務，但與總統、副總統及總統府、國安會等官員和員工皆無接觸史。more...
雲林縣今天本土確診個案暴增49例，據悉斗六確診者人數最多，今早衛生局又接獲1例個案緊急疫調中，局內應對疫調、匡列忙得不可開交。more...
桃園市蘆竹分局繼日前南崁派出所員警確診，今天傳大竹派出所也有一人PCR採檢陽性。警方表示，大竹所共36人，除採檢陽性者，其他35人也都安排PCR，結果尚未出爐。more...
彰化市長林世賢傳出確診，彰化市公所緊急關閉，他接近中午在臉書證實自己採檢PCR確診，公所也因應衛生局要求，公所及介壽生活藝文館先行暫停開放及受理洽公業務。more...
彰化警分局大埔派出所昨有首例員警確診，該名員警曾支援大甲媽遶境勤務，後來自行快篩陽性，PCR陽性確診；同派出所27人PCR檢測，彰化分局今公布結果，增加1人確診，累計2人確診。more...
新北市消防局德音分隊一名隊員，19日在保長坑訓練中心接受特搜基礎訓練，出現呼吸道及發燒狀況，經前往醫院PCR採檢，於21日確診，消防局趕緊對受訓學員、德音分隊、保長坑工作人員共67人進行快篩，隨後清消環境暫停訓練。more...
法務部矯正署在疫情衝擊下維持受刑人「零確診」紀錄，今天傳出5名台北看守所新收人犯PCR檢測陽性疫情；據了解，5名受刑人在新收隔離區時被即時「攔下」，全部未進入舍房，矯正機關進一步依防疫指引處置、應變。more...
台東縣疫情持續延燒，全縣累計144例，同時也延燒到校園，縣府今早通報停課資訊，包括寶桑國中、豐年國小、東大附小、三民國小和平分校及賓郎附設幼兒園，今天起至5月1日，分別全校及班級停課。more...
基隆市中正國中21日晚間接獲通知，一名專任老師確診，學校緊急應變，考量這名老師教了11個班級，雖然都有戴口罩上課，但為了讓師生安心，學校晚間緊急通知所有家長，22日全校預防性停課一天，採線上教學。more...
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