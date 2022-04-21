縣長王惠美須自主健康監測？ 彰縣府：誤傳
媒體報導，彰化縣長王惠美有親友打高爾夫與確診者接觸，王惠美須自主健康監測；縣府發布新聞指出，縣長親友狀況屬個人隱私不便透露，縣長健康沒問題也未列自主健康監測。
自由時報即時新聞今天報導，王惠美因親友群中有人到南部外縣市打高爾夫接觸到確診者，王惠美目前先自主健康監測，後續視居隔者採檢情況依照規定執行。
彰化縣政府下午發布新聞指出，縣長並不是確診個案接觸者，至於她的親友屬於個人隱私不便透露，縣長健康，縣府團隊持續給予必要關心；衛生局長葉彥伯也指出，縣長健康沒有問題，也沒有列自主健康監測。
有縣府人士指出，王惠美下午仍照常開會，明天也安排行程，要前往鹿港鎮參加彰濱鹿港工業區南側鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路工程動土典禮。
彰化縣今天新增55例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，縣府指出，55例確診中，中彰投扶輪社獅子會餐飲活動群聚就有38例，另有2例居隔中發病，呼籲民眾落實防疫，勤洗手、戴口罩。
至於縣府農業處有員工確診，衛生局長葉彥伯接受中央社記者電訪時說，已安排農業處員工前往醫院接受採檢，晚上結果才會出爐，要等到結果出來後，才能進行疫調及判定風險高低。
中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增3058例COVID-19確定病例，分別為2969例本土個案及89例境外移入，新增個案數以新北市1000例最多，台北市663例次之，桃園市414例第3，彰化縣則有37例，彰縣府發布新聞指出，55例確診案例中有18例未列案號。
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