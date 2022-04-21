台東疫情燒進小吃部 加強版集中檢疫所將啟動

中央社 / 台東縣21日電

台東今天新增18例確診，目前匡列512人居家隔離，因應確診人數增加，輕症或無症狀確診者將分流送至加強版集中檢疫所或居家照護。今天確診者中2例有小吃部足跡。

台東縣長饒慶鈴下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。

她表示，台東今天新增18例確診包括9名男性及9名女性，Ct值介於13.2至36.6之間，其中11人有成功地區活動足跡，2例為台東市在同場館運動脫口罩抽菸先後確診，2例有同一小吃部足跡，1例有外縣市旅遊足跡，1例為高雄綠島案28673接觸者、居隔期滿採檢後確診，1例感染源待釐清。

另外，統計至今天上午11時，今年台東累計有21名學生、2名教職員共23人確診，17所學校或幼兒園教學受影響，停止實體課程及改採線上教學。

22日台東市藝文中心前廣場將開設台東市區快篩站，時間為上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，呼籲若與今天公布的確診者足跡重疊的鄉親，務必前往篩檢。

關於台東醫療整備能量，饒慶鈴表示，台東共有部立台東醫院、馬偕及東基收治確診病患，目前專責病床共有147床、使用97床，使用率達66%，已請各醫院再盤點能量，必要時將再釋出；防疫旅館為54間、使用18間，使用率3成；加強版集中檢疫所將先規劃提供60間房間，預計4月24起啟用，收治對象為輕症或無症狀且符合條件的確診者。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台東縣警局昨有3主管居隔 今傳交通隊長確診CT值20

台東縣府4名一級主管被匡列居家隔離 縣府運作不受影響

台東今確診暴增23例 成功鎮31人進香團中有20人確診

強化社會安全網 台東縣首座社區心理衛生中心今揭牌

相關新聞

4月21日足跡整理包／桃園曝活動史有KTV、麥當勞 宜蘭確診者連3天吃薑母鴨、福隆便當

本土疫情飆升，指揮中心今（21）日公布新增本土個案2969例及境外移入89例，共3058例確診病例。新增本土個案分布21縣市，新北市1000例居冠、台北市663例次之、桃園市414例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知...

揭與病毒共存時機 陳時中：屆時國內將有460萬人染疫

國內本土病例直逼三千例，專家表示「與疫共存」後，若染疫人口達到單日破萬，憂心壓垮醫療量能。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表...

產發、財政局司機雙雙染疫 北市府累計62人確診、478人居隔

台北市政府頻傳確診消息，繼台北市聯合醫院副總院長黃弘孟經傳確診後，北市產發局長林崇傑及財政局長陳家蓁的司機也陸續傳出確診...

全國累計1.8萬例本土確診 多達5縣市逾千例

國內新增3058例COVID-19確定病例，分別為2969例本土個案及89例境外移入，包括新北市1000例、台北市663...

桃園+414確診者足跡公布 百貨公司賣場、KTV再入列

桃園市政府今天下午公布確診者最新足跡，從4月13日到21日包括華泰名品城、台茂還有中壢知名的KTV店都有確診者足跡，環保...

4月21日疫情整理包／陳時中估「與病毒共存」460萬人將染疫 首傳員警遶境快篩陽

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。