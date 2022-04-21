公布台灣染疫率 陳時中：逾15%「實質與病毒共存」

中央社 / 台北21日電
國內本土確診已經連續多日飆千例以上，民眾外出都會戴口罩做好防疫，減少感染機會。記者劉學聖／攝影
國內本土確診已經連續多日飆千例以上，民眾外出都會戴口罩做好防疫，減少感染機會。記者劉學聖／攝影

指揮中心估算，目前台灣染疫率約萬分之17。指揮官陳時中說，若染疫率高達15%至20%，就是實質與病毒共存，現行政策重點在疫苗、藥物與輕重症分流，以減災為目標。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心統計，目前台灣染疫率約萬分之17。

陳時中今天在疫情記者會上說明，香港與紐西蘭染疫率約16%，澳洲與新加坡約20%，韓國則約32%，相較之下台灣染疫率仍相當低。但他坦言，未來若染疫率達20%，全台約有460萬至470萬人曾染疫。

媒體提問，未來若染疫率高達15至20%，疫情控制大方向為何，是否比照韓國不匡列、不疫調。

陳時中表示，這波疫情剛開始時，很多人問要清零還是與病毒共存，當時他回答仍要努力控制疫情。

但陳時中說，疫情走到要與病毒共存時，大部分國家是時勢所逼，公衛量能無法負荷，國家資源配置就要選擇將量能放在後端的住院醫療，前端疫情控制的力氣花小一點，多打疫苗，做好輕重症分流並準備好藥物，讓社會傷害降到最低。

陳時中坦言，染疫率達到15至20%，就是實質與病毒共存，到處都是染過疫的人，社會對於染過疫的人就不是那麼敏感，此時中重症醫療更重要，就如同感冒化一樣，感冒流行時首重將嚴重度降低。

媒體也詢問，染疫率達到多少會考慮暫停餐飲內用，陳時中說，若達到15至20%的高染疫率，也不需要禁止，因已正式走入與病毒共存的時機，加上疫苗接種、社會防禦力足夠，但為避免疫情發展過於快速，可能有相關管制。

被問及餐飲內用的建議，陳時中說，基本原則是吃飯盡量不跟不特定的人一起吃，平常要戴口罩、保持社交距離，少跟不特定的人接觸，吃飯時必然會脫口罩，風險增加，故併桌吃飯盡量避免。

被問及停課標準是否會再加嚴，陳時中說，停課標準已訂定，基本上會依照新規定來做，有很多規定會陸續放鬆，但有一些特殊情況還是會稍加管制。

陳時中提到，目前社會還處在前段時間的概念，但跟以後的概念不太一樣。他也提醒，這波疫情以輕症為主，大家盡量避免染疫，但不用太過恐慌。

他也重申，疫情規模不是決定政策的方向的主要考量，目前以減災為目標，加強疫苗施打、藥物整備，加上輕重症分流，是目前政策重點。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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