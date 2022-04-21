本土病例單日2969例 增中症6個案裡2人沒打疫苗

國內今天新增2969例COVID-19本土病例，雖然無新增重症及死亡個案，但新增中症6例病例，年齡介於50多至90多歲，其中有2人至今未接種過任何1劑COVID-19疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，國內新增3058例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為2969例本土個案及89例境外移入，78例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

今天新增6名中症病例，陳時中說明，個案年齡介於50多歲至90多歲，有3男3女，部分個案有慢性病史，主要都是出現血氧較低狀況，都有使用瑞德西韋，目前情況穩定，持續住院中。

指揮中心統計，今年1月1日至4月20日本土病例共1萬5544例，其中1萬5482人為輕症或無症狀者、占比為99.6%，中症個案共57人，中症占比0.37%，年齡介於10多歲至90多歲；重症累計5例，1人加護病房治療中、4人為死亡個案，年齡介於2歲至90多歲，重症比0.03%。

今天新增個案分布21個縣市，仍然是僅剩下金門縣沒有新增個案，新增個案數前5名縣市，分別為新北市1000例最多，台北市663例次之，桃園市414例第3，基隆市216例第4，台中市139例第5。

其餘縣市為花蓮縣92例，高雄市82例，宜蘭縣80例，雲林縣42例，新竹縣38例，彰化縣37例，新竹市及台南市各34例，屏東縣32例，台東縣22例，苗栗縣19例，南投縣10例，嘉義市6例，嘉義縣5例，澎湖縣及連江縣各2例。

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