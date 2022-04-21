4月21日足跡整理包／桃園曝活動史有KTV、麥當勞 宜蘭確診者連3天吃薑母鴨、福隆便當

本土疫情飆升，指揮中心今（21）日公布新增本土個案2969例及境外移入89例，共3058例確診病例。新增本土個案分布21縣市，新北市1000例居冠、台北市663例次之、桃園市414例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

已不公布疫調足跡縣市：台北市、新北市

【基隆市】｜【桃園市】｜【新竹市】｜【新竹縣】｜【苗栗縣】｜【台中市】｜【彰化縣】｜【南投縣】｜【雲林縣】｜【嘉義市】｜【台南市】｜【高雄市】｜【屏東縣】｜【澎湖縣】｜【宜蘭縣】｜【花蓮縣】｜【台東縣】







基隆相關確診個案有216例，再創Omicron疫情確診數新高，林右昌公布確診者足跡，有信義市場、安樂市場、國民運動中心游泳池、安平里民活動中心、鶯歌里民活動中心、七堵南興市場、基隆市立游泳池等。

足跡圖。圖／基隆市政府提供

足跡圖。圖／基隆市政府提供

足跡圖。圖／基隆市政府提供

足跡圖。圖／基隆市政府提供

足跡圖。圖／基隆市政府提供

足跡圖。圖／基隆市政府提供

足跡圖。圖／基隆市政府提供







桃園今新增414例確診，並公布足跡，KTV、麥當勞、早安美芝城等多處入列。

圖／桃園市府

圖／桃園市府

圖／桃園市府







新竹市今天新增34名確診個案，也公布相關足跡，包括好市多、巨城、新竹大遠百、新竹火車站、新竹轉運站等人潮密集公共場所，皆已通知營業場所進行清消。呼籲民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡， 可自行至國軍社區篩檢站採檢。

新竹市衛生局表示，今確診個案相關足跡包括好市多、巨城、新竹大遠百、新竹火車站、新竹轉運站等場所，皆已通知營業場所進行清消。圖/市府提供

新竹市衛生局表示，今確診個案相關足跡包括好市多、巨城、新竹大遠百、新竹火車站、新竹轉運站等場所，皆已通知營業場所進行清消。圖/市府提供

新竹市衛生局表示，今確診個案相關足跡包括好市多、巨城、新竹大遠百、新竹火車站、新竹轉運站等場所，皆已通知營業場所進行清消。圖/市府提供







新竹縣今天新增38例本土確診案例，其中11例為居隔期滿或匡列採檢確診，27例為因症狀就醫或篩檢站採檢確診。38例皆為輕症或無症狀，包含3名軍人、7名學生、1名幼兒，及高鐵、台鐵工作人員各1人。相關疫調匡列持續中，足跡陸續完成消毒。

新竹縣今（21日）新增38例新冠肺炎本土確診案例，縣府也公布31處足跡。圖／新竹縣政府提供

新竹縣今（21日）新增38例新冠肺炎本土確診案例，縣府也公布31處足跡。圖／新竹縣政府提供

新竹縣今（21日）新增38例新冠肺炎本土確診案例，縣府也公布31處足跡。圖／新竹縣政府提供

新竹縣今（21日）新增38例新冠肺炎本土確診案例，縣府也公布31處足跡。圖／新竹縣政府提供







苗栗縣今天新增19例確診，其中7例為匡列採檢確診、1例為居隔陰轉陽，11例因有症狀、足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮者至醫院或篩檢站採檢確診。

苗栗縣今天新增19例確診，縣府下午公布相關足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增19例確診，縣府下午公布相關足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增19例確診，縣府下午公布相關足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增19例確診，縣府下午公布相關足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增19例確診，縣府下午公布相關足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增19例確診，縣府下午公布相關足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增19例確診，縣府下午公布相關足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增19例確診，縣府下午公布相關足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增19例確診，縣府下午公布相關足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增19例確診，縣府下午公布相關足跡。圖／苗栗縣政府提供







台中新增139例創新高，阿妹演唱會感染鏈增9例，其中1人為四平派出所警員染疫，累計共32例；其中昨天確診的大里某幼兒園老師也有參加阿妹演唱會，該幼兒園感染鏈再增7人確診，累計24例確診，台中監獄有1名戒護員確診。同時也公布相關足跡。

圖／台中市府

圖／台中市府

圖／台中市府

圖／台中市府

圖／台中市府







彰化縣今天新增55例（有18例還未列案號，其中2例居家隔離期間發病）新冠肺炎確診個案，包括獅子會10人、扶輪社及扶青社跨縣市跨社交圈餐飲活動群聚共28人，另有其他零星外縣市移入個案17人。

彰化縣政府今天公布確診足跡，其中包括獅子會、扶輪社及扶青社跨縣市跨社交圈餐飲活動群聚。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府今天公布確診足跡，其中包括獅子會、扶輪社及扶青社跨縣市跨社交圈餐飲活動群聚。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府今天公布確診足跡，其中包括獅子會、扶輪社及扶青社跨縣市跨社交圈餐飲活動群聚。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府今天公布確診足跡，其中包括獅子會、扶輪社及扶青社跨縣市跨社交圈餐飲活動群聚。圖／彰化縣政府提供







南投縣今新增10例確診，縣府衛生局公布確診足跡，表示因應疫情劇烈變化，出入公共場域最重要還是民眾應落實務必戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，避免去人潮壅擠的地方，以降低社區感染風險。

圖／南投縣府

圖／南投縣府







雲林縣今天本土確診個案暴增至42例，斗六23例、褒忠5例、虎尾4例、元長2例、斗南6例、古坑1例、台西1例，其中3人小於5歲，3人70歲以上，1人是孕婦，有12人無症狀，其餘分別有咳嗽、喉嚨痛或發燒、肌肉酸痛、流鼻水等輕症症狀。

雲林縣今天確診個案42例足跡圖。圖／雲林縣政府提供







嘉義市新增6名確診個案分別是案41414至41417及案42860、42861，3名具有北部旅遊史，另3名與歌神KTV相關，6人均已收治。歌神KTV相關工作人員19人PCR採檢結果為陰性，居家隔離中，業者已自主完成清消並停業10天。

嘉義市政府公布個案公共場所足跡。圖／嘉義市政府提供







台南市今天新增33名本土病例，市長黃偉哲在防疫記者會上宣布，因中央補助藥師每趟送藥有200元獎勵，若確診者家屬代領藥物，市府同樣提供200元獎勵金。並建議6歲以下確診兒童收治入住有醫護團隊進駐的加強版集中檢疫所。並公布確診足跡。

圖／台南市府

圖／台南市府

圖／台南市府







高雄市今天新增77例本土確診個案，其中獅子會聚會已造成32人感染，今天確診足跡滿滿8頁，多為餐飲空間，另有多列高鐵列車。

高雄今天確診個案足跡。圖一。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診個案足跡。圖二。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診個案足跡。圖三。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診個案足跡。圖四。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診個案足跡。圖五。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診個案足跡。圖六。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診個案足跡。圖七。圖／高市衛生局提供

高雄今天確診個案足跡。圖八。圖／高市衛生局提供







屏東縣今新增32例確診，創下屏東縣新增確診數單日新高，有16例來自6個家庭群聚，其中5例是居隔期間陰轉陽，還有5例感染源追溯；增設社區篩檢站，東港從篩檢站從22日起移到東港海濱國小、小琉球社區篩檢站延長到22日，呼籲與確診者足跡重疊者前往篩檢。

屏東縣新增32例確診，確診者足跡。圖／屏東縣政府提供

屏東縣新增32例確診，確診者足跡。圖／屏東縣政府提供







澎湖縣今新增3例新冠肺炎確診病例，分別是19日確診的旅行團同行者，及一對自台灣返回澎湖的夫妻，3人皆為輕症，都有掌握感染途徑，第10例收治部澎專責病房，確診夫妻則申請居家照護。

澎湖縣政府今公布確診者足跡。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣政府今公布確診者足跡。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣政府今公布確診者足跡。圖／澎湖縣政府提供







宜蘭縣今日新增80名確診個案，縣府表示，晶園會館喜宴案新增9人，3人是參加喜宴確診者的家人、1人是警察局同仁、另外5人是收容所的收容人，喜宴案累積確診者176人。另外，魚販群聚案新增3人、家庭聚餐案新增1人、消防弟兄新增1人，其餘感染者正在疫調中。並公布相關足跡。

圖翻攝自林姿妙臉書

圖翻攝自林姿妙臉書

圖翻攝自林姿妙臉書







花蓮今新增92例確診病例，縣府公布9張相關足跡。

圖一。圖／花蓮縣府

圖二。圖／花蓮縣府

圖三。圖／花蓮縣府

圖四。圖／花蓮縣府

圖五。圖／花蓮縣府

圖六。圖／花蓮縣府

圖七。圖／花蓮縣府

圖八。圖／花蓮縣府

圖九。圖／花蓮縣府







台東縣新增18例確診個案，分別是9位男性、9位女性。11人有成功地區活動足跡，2例為台東市在同一個球館運動後，脫口罩先後確診，2例有同一個小吃部足跡，1例有外縣市旅遊足跡，1例為4/8從高雄到綠島旅遊的案28673接觸者、居隔期滿採檢後確診，1例感染源待釐清。

圖／台東縣府

圖／台東縣府

圖／台東縣府

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