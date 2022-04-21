台中今+139！阿妹演唱會增1警染疫 盧秀燕下午4時說明

中央疫情指揮中心今宣布，本土新增2969例，其中台中新增139例創新高。台中市長盧秀燕今天下午4時將召開記者會說明。阿妹演唱會增1警染疫，昨天確診的大里某幼兒園老師也有參加阿妹演唱會，該幼兒園感染鏈昨天累計12人確診，今天有擴大，台中監獄也傳出有1名戒護員PCR陽性，詳細資訊下午記者會統一說明。

台中市警方證實，第五分局四平派出所一名警員12日參加阿妹演唱會，昨晚PCR陽性確診，已匡列密切接觸員警自主快篩全數陰性，並由鄰近派出所警力支援，不影響受理報案。

台中市政府說明，統計台中市有參加阿妹演唱會的確診者到昨天累計23人，針對有員警確診，警察局已第一時間框列密切接觸的同事，先自主快篩全數陰性，相關疫調正在進行中，詳細資訊市政府下午記者會統一說明。

台中市衛生局統計，台中市確診者有參加阿妹演唱會到昨天累計23人。其中，昨天有大里一家幼兒園一名老師在4月10日參加阿妹演唱會，後返回學校授課，導致該幼兒園包括學童、老師與家長共12人確診。

台中監獄也傳出有1名戒護員PCR陽性。台中監獄證實，昨收到一名戒護員主動通知，緊急針對近日該名管理員接觸過的人員、人犯等快篩，全數呈現陰性，並同步在內部大清消，不影響人犯收容量能。

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