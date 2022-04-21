屏東里港九如4小吃店87人染疫 其餘業者自主停業
屏東縣里港鄉和九如鄉有4間小吃部發生COVID-19群聚感染，截至昨天有87人染疫，里港警分局進行轄區八大行業掃蕩，除了4家染疫小吃部外，其餘11家小吃部也自主性暫停營業。
里港鄉及九如鄉有「天上人間」等4家小吃部發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染事件，截至昨天有87人染疫，屏東縣政府各相關單位與警方最近在縣長潘孟安指示下，進行轄內八大行業的強力臨檢查緝，除嚴格取締色情不法，也查緝防疫措施的完備性。
里港警分局今天發布新聞稿表示，在密集的臨檢下，除九如鄉及里港鄉等4家涉群聚染疫店家依規定暫時停止營業外，轄區內里港鄉和九如鄉其餘小吃部卡拉ok共11家也從11日起至今都自主性暫停營業。
警方表示，統計至19日止，共計查獲違反傳染病防治法5件，菸害防制法5件，違反勞基法1件，在所有的特殊娛樂場所都停業下，群聚染疫人數也已大幅降低，昨天只新增1例特殊娛樂場所確診案例。
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