全台20%人口確診？陳時中：不是不可能 盼壓在15%
本土疫情升溫，台北市副市長黃珊珊昨天示警，指全台灣未來會有20%人口，約460萬人確診。衛生福利部長陳時中今天受訪表示，「20%（確診）不是不可能」，但希望把數字壓在15、16%。
黃珊珊昨天在臉書貼文指出，破2千例只是開始，海嘯還在後頭，目前台灣的疫情曲線還在低點的低點，估計單日確診人數將在4到8週到達頂峰。
黃珊珊表示，台北市粗估，全台灣未來會有20%人口，約460萬人確診，其中0.5%會是中重症，約2.3萬人。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查精神衛生法、菸害防制法部分條文修正草案，有關黃珊珊對疫情的看法，陳時中在會前接受媒體訪問時指出，「20%（確診）不是不可能」，但希望把數字壓在15、16%。
至於專家建議嚴管餐廳內用，是否考慮這項政策，陳時中表示，餐廳屬於正常生活的一部分，希望有接觸的人、管理的人要避免內用，但一般民眾內用目前還沒有禁止。
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