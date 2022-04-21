4月21日疫情整理包／陳時中估「與病毒共存」460萬人將染疫 首傳員警遶境快篩陽

本土疫情飆升，指揮中心今（21）日公布新增本土個案2969例及境外移入89例，共3058例確診病例。新增本土個案分布21縣市，新北市1000例居冠、台北市663例次之、桃園市414例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知...

2022-04-21 18:39