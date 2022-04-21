4月21日疫情整理包／陳時中估「與病毒共存」460萬人將染疫 首傳員警遶境快篩陽
近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。
桃園警分局爆發群聚感染事件，龍潭警分局中興派出所也爆出1名男警確診，龍潭分局今天下午表示，中興所該名警員19日晚間發現身體不適，自行快篩陽性，隔天醫院PCR採檢呈陽性確診。more...
台南市警局本部犯罪預防科陳姓同仁今天上班時感覺有呼吸道症狀，上午自行快篩結果呈陽性反應，隨即安排前往部立新營醫院進行PCR檢測，檢測結果出爐陽性。more...
彰化縣出現第一個警察確診案例，即彰化警分局大埔派出所一名員警自行快篩陽性，再做PCR確診，目前全派出所其餘27人全部做PCR檢測，目前結果仍未揭曉。more...
新冠疫情延燒校園，南投縣今天新增10確診個案，其中竹山鎮桶頭國小老師參加阿妹演唱會確診，班上1名女生也感染，全校今天起停課10天，而班上學生在安親班上課，另兩所國小學生也預防性停課。more...
中市警局太平警分局證實，一名內勤警員採檢陽性確診。這名員警近日出現咳嗽流鼻涕等症狀，快篩陰性，後因症狀持續到醫院PCR採檢，今天陽性確診，中午後全棟各樓層共70人到醫院快篩，全數為陰性。more...
連江縣長劉增應表示，今日新增2例確診個案，其中1例是東莒幼兒園的4歲小朋友，另1例是遊客，他在抵達馬祖後接獲通知台灣家人確診，檢查後發現確診。more...
金門縣今日新增3例確診個案，有位在金城東門經營特產行的30多歲女性，今晨出現畏寒、身體不適，趕緊至部立金門醫院急診就醫，經PCR採檢後確診，其他同住家人3人亦立即前往PCR採檢，另再確診2人。more...
國內本土病例直逼三千例，專家表示「與疫共存」後，若染疫人口達到單日破萬，憂心壓垮醫療量能。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，預計15-20%人感染就已正式走入與病毒共存。more...
屏東縣今新增32例確診，有16例來自6個家庭群聚，其中5例是居隔期間陰轉陽，還有5例感染源追溯；增設社區篩檢站，東港從篩檢站從22日起移到東港海濱國小、小琉球社區篩檢站延長到22日。more...
疫情持續攀升，柯文哲今天預估，台灣總人口數三分之一會感染，但這三分之一感染人口要怎麼分布？就時間的眼光，多少時間是最恰當的，他還在想這個題目，因涉及國家戰略，坦言是蠻難的題目。more...
雲林縣今天本土確診個案暴增至42例，仍以斗六居酒屋為主要傳播鏈，有15人確診，其中11人曾到居酒屋用餐、3人曾與確診者出席同場的海村餐廳宴會、1人是消防隊員家人，至今已26人染疫。more...
桃園市今天Covid-19新增確診本土414例、12例境外，年齡介於10歲以下至80多歲。市長鄭文燦表示，勞動局接到龜山區某科技大廠移工宿舍快篩有62人陽性，該宿舍約300位移工。more...
澎湖縣今新增3例新冠肺炎確診病例，分別是19日確診的旅行團同行者，及一對自台灣返回澎湖的夫妻，3人皆為輕症，都有掌握感染途徑，第10例收治部澎專責病房，確診夫妻則申請居家照護。more...
彰化縣今天新增55例（有18例還未列案號，其中2例居家隔離期間發病）新冠肺炎確診個案，包括獅子會10人、扶輪社及扶青社跨縣市跨社交圈餐飲活動群聚共28人，另有其他零星外縣市移入個案17人。more...
繼台北市聯合醫院副總院長黃弘孟經傳確診後，北市產發局長林崇傑及財政局長陳家蓁的司機也陸續傳出確診，相關疫調人員對駕駛所接觸的對象均已匡列，北市府目前已有62人確診、478人居家隔離及採檢。more...
基隆新增216例，市長林右昌證實，衛生局有2位員工確診，立即進行相關疫調及清消；另外，崁仔頂魚市之前有25確診，再新增13確診，部分匡列較多員工的漁商休市延至28日。more...
台中市長盧秀燕今天下午4時宣布，台中新增139例創新高。阿妹演唱會感染鏈今天增9例，其中一人為四平派出所警員染疫，累計共32例。more...
北市今傳聯醫副總院長暨代理和平婦幼院區院長黃弘孟、媒體人周玉蔻確診，台北市副市長黃珊珊表示，北市衛生局即刻疫調，緊急匡列32人。more...
苗栗縣今天新增19例確診，其中7例為匡列採檢確診、1例為居隔陰轉陽，11例因有症狀、足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮者至醫院或篩檢站採檢確診。more...
宜蘭今增80名確診個案，即日起全縣150處長青食堂、社區照顧關懷據點的餐飲服務，改以送餐或取餐方式辦理；另外受到喜宴案影響，明日起至5月15日，在南澳鄉設置常駐篩檢站提供服務。more...
花蓮新增滿周歲酒宴群聚傳播鏈，玉里鎮有一戶人家在4月12日舉辦滿周歲酒宴，鄰居受邀前往，已新增6人確診。花蓮縣政府緊急在玉里鎮春日里開設快篩站。more...
新北市今增1000人採檢確診、居家照護2514人、居家隔離列管數達2萬1448人。新北從今天啟動第二階段照顧責任醫院，新增包括汐止國泰、三峽恩主公、新店耕莘3間醫院，總計共10間新冠責任醫院。more...
台南市警局今天傳出一名員警因不舒服自行快篩陽性，引起緊張，進一步PCR檢測中，目前該員警的辦公室全面清消接觸者也全員快篩中，結果要等晚一點才會出爐。more...
國內新增3058例COVID-19確定病例，分別為2969例本土個案及89例境外移入，確診數前三高縣市分別為新北市1000例、台北市663例、桃園市414例。more...
嘉義市新增6名確診個案，3名具有北部旅遊史，另3名與歌神KTV相關。歌神KTV相關工作人員19人PCR採檢結果為陰性，居家隔離中，業者已自主完成清消並停業10天。more...
高雄市今天新增77例本土確診個案，其中獅子會聚會已造成32人感染，今天確診足跡滿滿8頁，多為餐飲空間，另有多列高鐵列車。more...
國內新增3058例COVID-19確定病例，分別為2969例本土個案及89例境外移入，有78例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡，本土個案分布以新北市1000例最多、台北市663例居二。more...
繼北市產發局長林崇傑的首長駕駛昨晚通報確診，林崇傑緊急被匡列，不過中午再度傳出，北市財政局有另名支援駕駛同仁，因曾與該名確診首長駕駛在同一個休息室有接觸，該名財政局同仁也確診。more...
新北市新莊某長照中心發生群體染疫事件，有名工作人員在8日發燒，PCR篩檢陽性，社會局派員至該機構全員篩檢，結果發現34人確診，其中2人居家照護，另外32人送醫治療，目前均無大礙。more...
立法院新冠肺炎Omicron變種病毒疫情再擴大，繼國民黨立委廖國棟與助理、行政院國會聯絡人接連傳出確診後，國民黨立委林德福辦公室今也傳出有助理確診，林因是親密接觸者，今天也將前往PCR檢測。但林上午未接電話，無法得知回應。more...
台東縣昨天新增21利確診個案，也傳出前縣長吳俊立也確診，吳今天接受媒體電訪時，證實人在醫院接受隔離檢查。縣府表示，相關確診者足跡還在疫調中。至於昨天受困蘭嶼新北某國小師生，今早順利搭船返台。more...
北市府有局處首長駕駛確診，北市產發局長林崇傑昨晚也緊急被匡列居家隔離。由於該名確診駕駛同辦公室還有其他5名首長駕駛，目前也都已前往醫院採檢。more...
媒體人周玉蔻臉書表示，周玉蔻昨天上午至醫院進行PCR檢測，今天凌晨接獲簡訊通知為「陽性」。她已向《寶島聯播網》及《民視》即日起電台、電視節目請假十天，在家自我監測隔離。電台、電視與她有密切接觸同仁，都將依防疫SOP規定因應。more...
台北市副市長昨統計，北市府有59人確診，今天再傳北市聯醫副總院長黃弘孟20日確診，19日曾到台北市議會，還曾拜訪一位議員，北市衛生局表示，已匡列10人、採檢22人，北市議會3樓警政衛生委員會會議室及職場環境已完成清消。more...
▪【疫情專題】4月21日新增本土2,969例、境外移入89例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】確診了怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
▪【QA問答】居家隔離、照顧者每天補助1千元 申請資格、方法總整理
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言