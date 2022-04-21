連6天破千！Omicron無限擴散變「巴黎鐵塔」曲線 醫嘆只有這狀況才會下降
指揮中心昨（20）日公布本土新增2386例確診病例，不僅連6天破千，也創下台灣單日新高紀錄。精神科醫師沈政男表示，Omicron感染曲線形狀像是「巴黎鐵塔」，會先傳染給參與高風險群聚的人，再無限擴散人群到不能擴散為止，「曲線就會立即下降。」
指揮中心指揮官陳時中坦言，本月底有可能會來到單日破萬例，精神科醫師沈政男表示，這樣一來相信我在4月9日所做的預估了吧，提到當時有媒體拿我的預估去問所謂正港專家，「歹勢，傳染病建模不是醫療，而是比較趨近於數理模型，醫療人員不見得懂啦。」
他說，用來估算新冠傳染是所謂的「SEIR模型（N(t)=S(t)+E(t)+Ia(t)+Is(t)+R(t)）」，「N(t)是t時間的總人口，S(t)是易感人口，E(t)是曝露人口，IA(t)是無症狀感染人口，IS(t)是有症狀感染人口，而R(t)是康復人口，然後用t去微分出6個方程式，再來求解。」
他認為，此次的Omicron來襲，感染曲線形狀像巴黎鐵塔，而不是像一般山脈或高原，原因在於有過多的「曝露人群」的話，就會無限制擴散，直到「易感人群（指是對某種傳染病易受感染的人群）」不夠大為止。
沈政男換句話說，「現在會被感染的人，就是那些容易參與高風險群聚的人」，因此Omicron病毒非常容易在其中擴散，「等到他們都被感染了，病毒無法繼續肆無忌憚傳播，曲線就會立即下降。」
▪【疫情專題】4月20日新增本土2,386例、境外移入95例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】確診了怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
▪【QA問答】居家隔離、照顧者每天補助1千元 申請資格、方法總整理
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言