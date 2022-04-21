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連6天破千！Omicron無限擴散變「巴黎鐵塔」曲線 醫嘆只有這狀況才會下降

聯合新聞網 / 綜合報導
總統蔡英文表示，現階段目標就是「重症求清零、有效管控輕症」。圖為民眾戴口罩到傳統市場買菜，圖中人物與本文無關。示意圖，記者黃義書／攝影
總統蔡英文表示，現階段目標就是「重症求清零、有效管控輕症」。圖為民眾戴口罩到傳統市場買菜，圖中人物與本文無關。示意圖，記者黃義書／攝影

指揮中心昨（20）日公布本土新增2386例確診病例，不僅連6天破千，也創下台灣單日新高紀錄。精神科醫師沈政男表示，Omicron感染曲線形狀像是「巴黎鐵塔」，會先傳染給參與高風險群聚的人，再無限擴散人群到不能擴散為止，「曲線就會立即下降。」

指揮中心指揮官陳時中坦言，本月底有可能會來到單日破萬例，精神科醫師沈政男表示，這樣一來相信我在4月9日所做的預估了吧，提到當時有媒體拿我的預估去問所謂正港專家，「歹勢，傳染病建模不是醫療，而是比較趨近於數理模型，醫療人員不見得懂啦。」

他說，用來估算新冠傳染是所謂的「SEIR模型（N(t)=S(t)+E(t)+Ia(t)+Is(t)+R(t)）」，「N(t)是t時間的總人口，S(t)是易感人口，E(t)是曝露人口，IA(t)是無症狀感染人口，IS(t)是有症狀感染人口，而R(t)是康復人口，然後用t去微分出6個方程式，再來求解。」

Omicron入侵南韓和日本，也造成當地確診數暴增。（翻攝自ourworldindata.org/）
Omicron入侵南韓和日本，也造成當地確診數暴增。（翻攝自ourworldindata.org/）

他認為，此次的Omicron來襲，感染曲線形狀像巴黎鐵塔，而不是像一般山脈或高原，原因在於有過多的「曝露人群」的話，就會無限制擴散，直到「易感人群（指是對某種傳染病易受感染的人群）」不夠大為止。

沈政男換句話說，「現在會被感染的人，就是那些容易參與高風險群聚的人」，因此Omicron病毒非常容易在其中擴散，「等到他們都被感染了，病毒無法繼續肆無忌憚傳播，曲線就會立即下降。」

新冠肺炎 COVID-19

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