台中監獄傳管理員確診 收容人犯緊急快篩、監所大清消

疫情緊張，台中監獄今也傳出有1名管理員確診，中監今收到該名管理員主動通知，緊急針對近日該名人員接觸過的同仁、人犯等先予以快篩，目前都呈現陰性，也同步在內部大清消，中監表示不影響人犯收容量能，預計明天上午統一說明。

據了解，台中監獄的該名管理員因自行到醫院採檢確認陽性，經隔離後就向監所通報，中監今得知初步先對人員有接觸過的其他員工、人犯予以快篩，目前全數陰性，但為求謹慎也將安排後續進一步採檢。

另有關該名員工曾經出入的辦公室、收容舍房等也先予以大清消，台中監獄表示詳細確診狀況要由中央流行疫情指揮中心公布，中監也會在明天上午統一對外說明。

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