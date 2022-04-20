花東防衛指揮部6官兵確診 人員隔離營區消毒

陸軍花東防衛指揮部今天表示，所轄單位官兵昨天因身體不適就醫，經篩檢判定為陽性確診，即依國防部及地方衛生單位指導實施隔離，並持續監控與掌握人員身體健康及心理狀況。

花防部發布訊息指出，為周延防疫，於接獲通知後，已立即啟動應變作業程序，對密切接觸者實施PCR篩檢均為陰性；另隔離與區隔人員，均按規定實施分艙、分流，並同步進行營區消毒及疫調等作業，持續監控與掌握營內人員健康狀況。

花防部表示，將續依中央及國防部各項防疫政策與要求，落實防疫作為與整備，以確保部隊整體戰力。

軍方人士表示，花防部官兵目前有6人確診，也匡列密切接觸者，已由花蓮縣衛生局展開疫調，並採居家照護方式，希望能早日康復回到崗位。

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