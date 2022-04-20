4月20日足跡總表／桃園+387涵蓋74家店 高雄獅子會在這辦大會

國內新增2481例COVID-19確定病例，分別為2386例本土個案及95例境外移入，個案分布為新北市822例居冠、台北市471例次之、桃園市387例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

2022-04-20 19:02