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花蓮增86例確診 縣府、花防部、黃昏市場都有疫情

中央社 / 花蓮縣20日電

花蓮今天新增86例COVID-19確診，包括花防部不只1名軍人染疫，因還在疫調中，縣府保守指出個案數不多；另人潮眾多的吉安黃昏市場有攤商確診，縣府地政處、原民處也都有個案。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，花蓮今天新增86例，自3月底爆發至今累計確診人數792人，目前住院112人，居家照護新增65人、累計358人，居隔人數4155人，包括在家隔離的1388人。

縣長徐榛蔚表示，因舉辦全中運國中小學停課，22日將恢復實體上課，若家中學童有疑似COVID-19肺炎或感冒症狀，可至縣內共21家衛生所、診所掛號看診，由醫師評估後領取家用快篩試劑，檢測為陰性再去上學，以確保校園安全。

衛生局長朱家祥說明，由宜蘭婚宴延伸的秀林鄉和中部落滿月宴，今天新增10例，包括餐廳、台泥、亞泥職場及外包商，呼籲有相關聯者主動前往篩檢。

衛生福利部花蓮醫院感染鏈今天新增13例，包括院內住民新增3人，住民已100%感染、照服員1人、院外6人、病患返院拿藥召回檢驗確診2人，其他人員1人。

另有小加拿大美語補習班增3人，外縣市1人，疫調中59人。

朱家祥說，疫調中包括吉安黃昏市場攤商、美崙全聯超市工作人員、花東防衛指揮部軍人等染疫，都已進入居家照護系統；由於確診個案的足跡遍布各處，因此民眾應當作參考，「每一角落都可能成為今天或明天的足跡」，民眾無須過度擔心，前提是每人確實做好防疫措施。

另外，縣府地政處、原住民行政處各有1人確診，衛生局立即針對相關同事匡列快篩，結果都是陰性，目前局處正常運作，未受影響。

新冠肺炎 COVID-19

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