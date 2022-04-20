名間鄉家庭群聚10人確診 父讀經班5同學也染疫
南投縣名間鄉37歲孕婦確診COVID-19，造成家庭群聚10人染疫，孕婦的父親參加讀經班，疑再傳給5名同學，目前尚未列案號；另外，埔里鎮32歲女確診者曾參加歌手張惠妹演唱會。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，南投縣政府今天公布新增13例確診個案，包含名間鄉家庭群聚10人感染，起始於37歲孕婦12日出現咳嗽、鼻塞、發燒，昨天PCR採檢陽性，再採檢同住及密切接觸者，9人確診。
根據縣府衛生局發布資料，指標個案名間鄉37歲女性懷孕5個月，接種3劑疫苗，12日咳嗽、鼻塞，兒子13日發燒，18日到婦產科回診，醫師建議採檢，昨天到醫院採檢PCR陽性，Ct值22.23，匡列同住9人、夫家4人、鄰居2人共15人採檢，同住9名家人皆陽性。
孕婦染疫疑造成66歲父親、64歲母親、34歲弟弟、35歲弟媳、30歲妹妹、89歲祖母、3歲兒子、5歲侄女、7歲侄子確診，收治集中檢疫所，由於確診者包含就讀國小及幼稚園，南投縣政府今天立即啟動快篩站，國小26人及幼兒園30人共56人快篩皆為陰性。
不過，個案父親接觸者15人中有11名讀經班同學，其中5人採檢陽性、4人陰性、2人報告未出，匡列9人居家隔離，自主健康管理6人，南投縣公共場所足跡史包含研經教室等，已通知完成環境清消，外縣市接觸史、足跡史通知當地衛生局。5名確診同學尚未列案號。
其他確診者包含名間鄉51歲女性、埔里鎮32歲女性、國姓鄉69歲男性。32歲女性15日到16日曾到台北參加歌手張惠妹演唱會，17日快篩陰性、昨天因不適症狀未改善到醫院採檢陽性；69歲男性為宜蘭縣婚宴確診個案密切接觸者，14日被匡列居家隔離，出現喉嚨痛、有痰，昨天到醫院採檢陽性。
南投縣衛生局長陳南松透過新聞稿表示，公共場所足跡史僅提供民眾參考，因應疫情劇烈變化，出入公共場域務必戴口罩、勤洗手、保持社交距離，避免去人潮擁擠處，降低社區感染風險，預防COVID-19感染最好的方式就是接種疫苗。
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